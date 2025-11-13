Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро

Пять стран ЕС за октябрь заплатили России за нефть и газ 938 млн евро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния в октябре заплатили за нефть и газ из России общую сумму 938 млн евро. Две трети всей суммы пришлись на природный газ, который по-прежнему не подпадает под европейские санкции и поставляется в основном по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Centre for Research on Energy and Clean.

Остальные средства были потрачены на нефть, которую Венгрия и Словакия получают по южной ветке трубопровода «Дружба» по специальному исключению ЕС.

Венгрия заплатила России больше всех. В сумме это 258 млн евро, при этом 83 млн потратили на нефть, а 175 млн евро – на трубопроводный газ. Словакия выплатила 210 млн евро, из них 162 млн – за нефть, остальные 48 млн – за газ.

Франция импортировала сжиженного газа на 209 млн евро и заняла третье место среди стран ЕС по закупкам. Бельгия приобрела российского СПГ на 158 млн евро, а Румыния закупила трубопроводного газа из России на 74 млн евро.

В исследовании отмечается, что действие исключения, позволявшего Словакии реэкспортировать нефтепродукты в Чехию, завершилось 5 июня, и теперь топливо из российской нефти остается внутри страны.

Аналитики отмечают, что страны ЕС, Австралия, Британия и США в октябре импортировали нефтепродуктов на 971 млн евро с шести индийских и турецких заводов, использующих нефть из России. По их данным, почти половина этой суммы пришлась на топливо из российской нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция увеличила закупки нефти у Ирана и Казахстана для сохранения поставок топлива на европейский рынок после введения санкций против России.

А премьер Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз ввести меры по образцу американских против российских нефтяных компаний.

Напомним, Минфин США 23 октября ввел санкции в отношении российских компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».