КСИР опроверг слухи о гибели командира спецназа

КСИР опроверг слухи о гибели командира «Аль-Кудс» после удара Израиля

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заместитель командира спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Ирадж Масджеди опроверг информацию о гибели генерал-майора Исмаила Каани, передает ТАСС. Ранее появились слухи о том, что командир сил «Аль-Кудс» мог погибнуть при ударе Израиля.

Ирадж Масджеди подчеркнул, что Каани находится в полном порядке и продолжает свою работу. Генерал отметил, что многие задаются вопросом о состоянии Каани, но он здоров и занят своими обязанностями. Масджеди выразил мнение, что нет необходимости в дополнительных заявлениях по этому поводу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий спецназом «Аль-Кудс» в составе иранского Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани пропал после авиаударов Израиля по Бейруту. В результате израильского удара по южному пригороде Бейрута погиб Сафи ад-Дин, глава исполнительного совета «Хезболла». Связь с возможным преемником Хасана Насруллы на посту главы «Хезболлах» Хашемом Сафи ад-Дином пропала после ударов Израиля.