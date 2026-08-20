Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Эррол Маск предрек Вэнсу пост президента США после Трампа
Действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс имеет высокие шансы стать следующим американским лидером после завершения полномочий Дональда Трампа, заявил Отец основателя SpaceX и Tesla Эррол Маск.
«Вэнс имеет очень хороший шанс и с большой вероятностью сменит Трампа», – сказал он РИА «Новости».
При этом Маск признался, что ему было бы приятнее видеть на посту президента США действующего госсекретаря Марко Рубио.
Республиканской партии предстоит определить своего кандидата до ноября 2028 года. Трамп не сможет участвовать в гонке, так как конституция США ограничивает пребывание на высшем государственном посту двумя сроками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США усомнился в способности Вэнса стать его преемником. В августе он заявил, что уже выбрал Вэнса в качестве преемника. Американский журналист Такер Карлсон заявил о сопротивлении вашингтонских элит лидерству Вэнса.