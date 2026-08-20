Эррол Маск предрек Вэнсу пост президента США после Трампа

Tекст: Катерина Туманова

«Вэнс имеет очень хороший шанс и с большой вероятностью сменит Трампа», – сказал он РИА «Новости».

При этом Маск признался, что ему было бы приятнее видеть на посту президента США действующего госсекретаря Марко Рубио.

Республиканской партии предстоит определить своего кандидата до ноября 2028 года. Трамп не сможет участвовать в гонке, так как конституция США ограничивает пребывание на высшем государственном посту двумя сроками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент США усомнился в способности Вэнса стать его преемником. В августе он заявил, что уже выбрал Вэнса в качестве преемника. Американский журналист Такер Карлсон заявил о сопротивлении вашингтонских элит лидерству Вэнса.



