Российский рынок акций снизился на открытии торгов в среду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций демонстрирует снижение на фоне утренних торгов, передает РИА «Новости». Согласно данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:01 мск снизился на 1,32% и составил 2158,52 пункта относительно предыдущего закрытия.

Утренние торги на Московской бирже проходят с 6:50 до 9:50 мск, после чего стартует основная сессия, определяющая официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В течение всего дня, с 7:00 до 23:50 мск, для информационных целей рассчитывается индекс iMOEX2, который в основную сессию совпадает с основным индексом.

Снижение индекса на старте торгов может отражать растущие опасения инвесторов и общую динамику рынка в начале осени. В дальнейшем внимание участников рынка будет сосредоточено на развитии ситуации в течение основной сессии дня.