К заимке отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии вышел медведь

Бурый медведь появился возле заимки отшельницы Агафьи Лыковой в Хакасии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бурый хищник появился вблизи жилья отшельницы, расположенного на территории заповедника «Хакасский», передает ТАСС. Директор учреждения Виктор Непомнящий отметил, что в местной тайге обитает большое количество бурых медведей.

«Медведь объявился, сейчас будет ее беспокоить. Поэтому мы принимаем меры сейчас, направили соответствующие документы на регулирование его численности. Пока что документы на согласовании в Москве», – рассказал руководитель заповедника. В данный момент на заимке находятся московские студенты, помогающие отшельнице по хозяйству.

В конце августа в Сибири участились случаи нападения хищников на людей. На территории турбазы в селе Артыбаш Республики Алтай зверь утащил в лес и убил 29-летнюю жительницу Новосибирска. В Иркутской области медведь покалечил двух мужчин, а в Туве агрессивное животное вышло к людям в селе Баян-Кол. Осенью прошлого года медведь утащил одну из собак отшельницы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа медведь напал на пожилую женщину под Новокузнецком.

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