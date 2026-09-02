«Миссис Россия» захотела с мужем Дмитрием Куклачевым отправиться в зону СВО

«Миссис Россия» заявила о планах отправиться в зону спецоперации

Tекст: Мария Иванова

Победительница конкурса красоты намерена сопровождать супруга в поездках к военнослужащим, передает РИА «Новости».

Дмитрий Куклачев регулярно посещает бойцов, однако пока не позволяет жене составить ему компанию.

«Мой супруг – активный участник этого движения, он раз в три месяца ездит к бойцам. А меня не берет», – отметила Куклачева.

По ее словам, муж опасается за ее безопасность из-за тяжелых полевых условий. Он считает, что женщине там не место, но Куклачева уверена, что вскоре сможет к нему присоединиться.

В июле 2025 года столичный департамент культуры сообщал, что Театр кошек Куклачева взял на «службу» трех животных из зоны спецоперации. Котов, спасенных бойцами и волонтерами, привезли из ДНР и районов под Курском.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Марина Куклачева завоевала титул «Миссис Россия – 2026».

Весной спасенная из зоны спецоперации кошка Глуша выступила на сцене Театра кошек Куклачева.