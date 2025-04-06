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ВС России продолжили выбивать ВСУ из Гуева и Олешни в Курской области
Российские военные вытесняют подразделения ВСУ из Гуева и Олешни в Курской области, несмотря на упорное сопротивление и попытки командования ВСУ удержать позиции любой ценой.
Российские военнослужащие продолжают наступление на позиции украинских сил, выбивая их из населенных пунктов Гуево и Олешня в Курской области, сообщает ТАСС. Встречая сопротивление, российские бойцы настойчиво продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских подразделений.
Источник в силовых структурах отметил, что командование ВСУ стремится любой ценой сохранить контроль хотя бы над небольшими участками российской территории.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ прекратили использовать бронетехнику в Курской области. Вооруженные силы Украины не могут отступить из лесного массива у Гуева из-за своих мин, созданных для защиты позиций от российских сил.