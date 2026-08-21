Российские инженеры создали уникального робота-сапера с лазером

Tекст: Алексей Дегтярёв

Робот позволяет уничтожать боеприпасы путем выжигания взрывчатого вещества без детонации на дистанции до 500 метров, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда».

«На кадрах луч беззвучно прожигает корпус боеприпаса и воспламеняет находящееся внутри взрывчатое вещество без его детонации. Температура при этом достигает 1 000 градусов Цельсия. Уникальный опыт зафиксировали при помощи тепловизора», – отмечается в передаче.

Комплекс обладает рядом серьезных преимуществ для военных инженеров. Он абсолютно безопасен для личного состава, так как машину можно отправить впереди саперной группы. Лазер обеспечивает хирургическую точность поражения, работая даже в условиях плотного тумана и задымления. Оператор наводит луч по прямой линии, удерживая цель в перекрестии прицела. Подъемный механизм позволяет эффективно действовать на заявленной дистанции.

По словам создателей, новая техника идеально подходит для работы в полуразрушенных зданиях и городской застройке. Роботизированная платформа дает возможность саперам выполнять сложнейшие задачи по разминированию территорий, полностью исключая риск для их жизней.

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