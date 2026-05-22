Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Смертельное лобовое ДТП произошло на трассе в Челябинской области
Один человек погиб, еще пять пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС России.
Трагическая авария произошла ранним утром на 1739-м километре автодороги «Урал», передает РИА «Новости». По данным регионального управления МЧС, участниками лобового столкновения стали частный микроавтобус Mercedes и грузопассажирская «Газель».
«В 6.25 (4.25 мск) 22 мая 2026 года поступило сообщение о лобовом столкновении двух автомобилей на 1739-м километре ФАД М-5 'Урал', микроавтобус Mercedes (частное транспортное средство) находилось пять человек, взрослые, грузопассажирская 'Газель' (частное транспортное средство), находились три человека, взрослые», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Жертвой дорожно-транспортного происшествия стал один человек. Еще пятеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие направлены на медицинский осмотр, врачи уточняют их состояние.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на трассе М-5 в Челябинской области произошло смертельное столкновение микроавтобуса с грузовиком.
В январе на этой же автодороге в Рязанской области пострадали семь человек из-за аварии с участием минивэна.
В начале весны в Ленинградской области госпитализировали двух человек после лобового удара рейсового автобуса и такси.