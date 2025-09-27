Путин поздравил Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана

Tекст: Антон Антонов

В своем обращении, которое было опубликовано в газете «Нейтральный Туркменистан», президент России подчеркнул, что стратегическое партнерство между государствами развивается во всех направлениях, передает ТАСС.

«Мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов России и Туркменистана, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе», – говорится в поздравлении.

Путин отметил достижения Туркмении в экономике и социальной сфере под руководством Бердымухамедова, а также укрепление позиций страны на мировой арене. Российский лидер пожелал туркменскому президенту крепкого здоровья и успехов, а всему народу – благополучия и процветания.

Туркмения празднует 34-ю годовщину своей независимости 27 сентября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бердымухамедов в июне направил поздравительное послание Путину по случаю Дня России. В мае Бердымухамедов посетил российскую столицу для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы.