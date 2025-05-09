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Президент Туркмении прибыл в Москву для празднования Дня Победы
Лидер Туркмении Сердар Бердымухамедов прилетел в российскую столицу для участия в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы.
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы, передает РИА «Новости».
В этом году Бердымухамедов стал почетным гостем на торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Республики Сербской Милорад Додик, министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан прибыли в Москву. Также в Москву прибыли премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава правительства Армении Никол Пашинян, президенты Киргизии Садыр Жапаров и Узбекистана Шавкат Мирзиеев.