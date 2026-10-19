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    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы
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    Страны Персидского залива призвали признать хуситов террористами
    Путин запланировал совещание с Совбезом и международные контакты
    Комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении Доброполья
    Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины
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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    19 октября 2026, 07:14 • Новости дня

    Бастрыкин: Минимум два атаковавших колледж в ЛНР дрона работали через Starlink

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Участвовавшие в террористической атаке на колледж в луганском Старобельске два дрона управлялись с помощью спутниковой системы Starlink, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    Украинские войска применили при ударе по колледжу в Старобельске не менее семи дронов, пояснил Бастрыкин в интервью РИА «Новости».

    «ВСУ использовали не менее семи БПЛА моделей Fire Point-1, Fire Point-2, «Сичень» и RZ-100, два из которых работали через систему спутниковой связи Starlink», – сказал он.

    Удар по зданию учебного корпуса и общежитию Старобельского профессионального колледжа произошел 22 мая. В результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 получили ранения.

    Следствие установило причастность к теракту командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, начальника главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командира 414-й отдельной бригады беспилотных систем Андрея Клименко. Им заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск.

    Летом главу украинского ГУР Олега Иващенко заочно арестовали за теракт в Старобельске. Президент Владимир Путин обещал неотвратимое наказание организаторам теракта в Старобельске. Он называл теракт в Старобельске «кровавым преступлением украинской хунты».

    18 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»

    Военный эксперт Анпилогов: Украина не замечает гражданской направленности проекта «Рассвет»

    Эксперт объяснил украинские заявления о российской спутниковой системе «Рассвет»
    @ Бюро 1440

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские власти всерьез считают, что ВС РФ так же, как и ВСУ, ограничены в способах наведения ракет и БПЛА одной лишь спутниковой связью. На самом же деле Россия обладает большим арсеналом средств связи, что делает «Рассвет» вспомогательным инструментом целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее на Украине назвали спутниковую группировку «Рассвет» главной угрозой ВСУ.

    «Украинские власти откровенно преувеличивают угрозу от запуска российской спутниковой группировки «Рассвет», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов. По его мнению, Украина в некоторой степени проецирует на Россию собственный опыт взаимодействия со спутниковой связью. «Тот же Starlink, например, действительно является для Киева единственным способом корректировки дальнобойных ударов по нашей стране. Без него успешность наведения на цели у ВСУ заметно снизится», – уверяет он.

    В России же ситуация обстоит совершенно иначе: отечественная армия располагает большим спектром вариантов связи и целеуказания для дальнобойных систем вооружений. «Весьма эффективной оказалась система «интерната» – сеть связи между дронами и ракетами, которая позволяет практически моментально передавать данные с аппаратов специалистам-наводчикам», – уточняет собеседник.

    «Пользуемся мы и брешами в информационной броне противника. Так, Россия умеет подключаться к инфраструктуре операторов сотовой связи Украины и с их помощью корректировать движение БПЛА, что позволяет проникать даже к западным рубежам республики. Способов связи и целеуказания у ВС РФ много, каждый из них выбирается на основании поставленных задач», – акцентирует эксперт.

    Поэтому, подчеркивает он, группировка «Рассвет» лишь дополняет работу уже отлаженной системы связи и целеуказания. В целом данная группировка создавалась в том числе и как проект гражданского характера, призванный улучшить скорость и качество связи и интернета по всей стране, вплоть до самых труднодоступных регионов. Однако Украина этот аспект проекта специально отвергает.

    «Допускаю, что Киев пытается использовать данную тему в качестве попытки надавить на жалость стран Запада. Сейчас у Киева заметно ухудшились отношения с США – возможно, таким образом они хотят воздействовать на Штаты, чтобы Белый дом не снижал степень вовлеченности в поддержку Украины», – резюмирует собеседник.

    Ранее на Украине заявили, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит ВС РФ значительное преимущество в зоне боевых действий. Как отметил советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов, данная инициатива способна обнулить эффективность средств РЭБ республики.

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – уточнил он. По его словам, «Рассвет» позволит российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени, что обернется «настоящей катастрофой» для украинских военных.

    При этом ранее сам Владимир Зеленский просил Дональда Трампа заблокировать систему связи «Рассвет» и ввести санкции против ее разработчиков. Тогда он отмечал, что реализация проекта позволит сделать удары ВС РФ более точными. Ужас от системы разделяет и экс-глава Google Эрик Шмидт, признавший, что разрабатываемая в России система открывает перед Москвой большие возможности.

    Напомним, в июле Россия совершила запуск второй группы спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Запуск первой группы спутников состоялся в конце марта. Проект предназначен для широкополосной передачи данных и подключения к интернету в любой точке планеты.

    Уже тогда Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink. Агентство подчеркивало, что Москва стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами.

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    18 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    Песков: Ответные удары России дают результаты
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ответ России на удары со стороны Вооруженных сил Украины идет постоянно, удары планомерные и массированные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Он [ответ РФ на удары со стороны Украины] идет постоянно, постоянно идут удары, они планомерные, они массированные», – ответил Песков на вопрос ТАСС о том, ждать ли симметричный ответ России на атаки Киева по Петербургу.

    По его словам, российские удары по Украине призваны снизить ударный потенциал киевского режима. «Удары, которые призваны, собственно, понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты», – указал представитель Кремля.

    Песков добавил, что киевский режим находится в агонии и пытается сопротивляться, но это не может поменять ход событий. «Какие-то последние проявления агонии наблюдаются. Киевский режим сопротивляется. Но это не может поменять ход событий», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье при массированной атаке БПЛА на Петербург погиб человек.

    Количество пострадавших в Ленинградской области выросло до десяти человек.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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    18 октября 2026, 20:40 • Видео
    Вымирание Украины резко ускорилось

    По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

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    18 октября 2026, 16:19 • Новости дня
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    Германия исчерпала возможности для поставок ПВО на Украину
    @ IMAGO/Uwe Koch/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава комитета Бундестага по иностранным делам Армин Лашет заявил, что Германия исчерпала возможности для дальнейших поставок систем противовоздушной обороны на Украину.

    Бундесвер и немецкая оборонная промышленность сделали все возможное для усиления украинской противовоздушной обороны перед зимой, передают «Вести».

    «Мы сделали все возможное… С моей точки зрения, места для маневра нет», – подчеркнул Лашет.

    Политик выступил за деэскалацию конфликта, напомнив о призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По словам представителя ХДС, дальнейшее обострение отношений Киева с Вашингтоном может навредить самой Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу США заявили о нежелании жертвовать ракетами ПВО ради Украины.

    В прошлом году Германия решила засекретить поставки оружия на Украину.

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    18 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Бессент раскритиковал Киев за продвижение идеи о необходимости победы Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг критике главу киевского режима Владимира Зеленского за обвинения в адрес американской администрации и отверг его «ложную дилемму» относительно необходимости победы Украины.

    «Президент Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне, что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, согласно которой Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет путем  переговоров. И президент Трамп работает над этим каждый день», – цитирует Бессента телеканал NBC News.

    Глава Минфина США назвал безрассудными заявления Зеленского об ограничении ресурсов для ведения боевых действий. «Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически заявили, что никто в администрации этого не делал, и я считаю, что со стороны президента Зеленского очень безрассудно выдвигать такое обвинение», – подчеркнул Бессент.

    Что касается ослабления санкционного давления на Россию, по его словам,  Трамп намерен взять 60-дневную паузу для изучения ситуации, а снято было лишь эмбарго на поставки дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отверг причастность к ограничению доступа ВСУ к спутникам Starshield, хотя в пятницу появлялись сообщения, что Белый дом поручил ограничить работу спутниковой связи Starshield для ВСУ.

    Зеленский обвинил главу Белого дома в предательстве.

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    18 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ

    Бескрестнов: Спутники «Рассвет» являются опасностью номер один для ВСУ

    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ
    @ Бюро 1440

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит Вооруженным силам России значительное преимущество в зоне боевых действий.

    По словам Бескрестнова, новые российские космические аппараты сделают развернутую по всей Украине сеть радиоэлектронной борьбы бесполезной, передает РИА «Новости».

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – заявил Бескрестнов.

    Советник главы киевского режима пояснил, что спутники «Рассвет» позволят российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени. По его оценке, эти возможности обернутся настоящей катастрофой для украинских военных.

    В марте аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет». Спутники созданы на базе архитектуры 5G NTN и оснащены плазменной двигательной установкой, обновленной системой энергопитания и терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иностранные СМИ сообщили об уязвимости ВСУ из-за ограничения работы системы Starshield.

    В пятницу Дональд Трамп отверг обвинения в причастности к отключению спутниковой связи для украинской армии.

    Минобороны Британии заявило о восстановлении доступа войск к аппаратам Starlink.

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    18 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно

    Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру в Ровно и сухогрузу

    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, а также портам и морским судам, задействованным в интересах армии Украины, сообщает Министерство обороны.

    В результате атаки в Ровно был поражен логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, сообщает Минобороны России.

    Кроме того, в 30 км к востоку от порта Одесса на переходе морем пострадал сухогруз, который перевозил военные грузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские беспилотники поразили военное предприятие на Украине. В пятницу Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру и сухогрузу с оружием. В четверг дроны атаковали следовавшее в Одессу судно с имуществом для украинской армии.

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    18 октября 2026, 09:31 • Новости дня
    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей

    Бастрыкин: Ущерб от действий Киева Донбассу составил почти 1,1 трлн рублей

    Бастрыкин оценил ущерб от действий Киева Донбассу почти в 1,1 трлн рублей
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России оценил ущерб, нанесенный киевским режимом Донбассу, а также приграничным и тыловым регионам страны, почти в 1,1 трлн рублей, сообщил председатель Сдежственного комитета Александр Бастрыкин.

    «Размер установленного на текущий момент ущерба инфраструктуре на территории Донбасса и Новороссии составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых регионов – свыше 535 млрд рублей», – цитирует Бастрыкина РИА «Новости».

    По его словам, Следственный комитет продолжает проводить комплексные оценочные строительно-технические экспертизы.

    Он также сообщил, что следователи завершили расследование более 1,2 тыс. уголовных дел по обвинению свыше 1,5 тыс. военных ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет сообщил, что более 80 военных ВСУ получили пожизненные сроки в России. В марте СК подсчитал ущерб от преступлений киевского режима в Донбассе.

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    18 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Вооруженные силы России поразили под Одессой сухогруз с военными грузами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные поразили юго-западнее порта Одессы судно типа «сухогруз», перевозившее грузы военного и двойного назначения, сообщили в Министерстве обороны России.

    Российские военные нанесли удар по морскому судну типа «сухогруз», которое перевозило грузы военного и двойного назначения. Цель была поражена при переходе морем в 50 км к юго-западу от порта Одессы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВС России поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    В четверг российские дроны поразили следовавший в Одессу сухогруз с имуществом для украинской армии.

    В среду российские войска нанесли удар по сухогрузу с военными грузами для ВСУ.

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    18 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Спасенный на Днестре украинец поблагодарил жителей Молдавии за помощь

    Жители молдавского села спасли переплывавшего Днестр украинца от пограничников

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский психотерапевт Алексей Коваль выразил благодарность жителям молдавского приграничного села за спасение от преследовавших его сотрудников погранслужбы при переправе через реку Днестр.

    Киевлянин Алексей Коваль выразил благодарность жителям молдавского приграничного села Голосница, которые отбили его у украинских силовиков во время переправы через Днестр, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Moldova 1.

    «Когда я добрался до берега, ребята вытащили меня, а украинские пограничники и представители ТЦК пытались меня задержать. Люди заступились за меня и, возможно, спасли мне жизнь», – заявил спасенный.

    Психотерапевт попытался вплавь покинуть страну, чтобы воссоединиться с семьей. В 2025 году власти аннулировали его документы об освобождении от службы. Мужчина страдает тромбозом глубоких вен и безуспешно оспаривал решение военкомата в суде на протяжении восьми месяцев.

    Во время заплыва украинца догнали на моторной лодке двое пограничников. Они ударили пловца, из-за чего тот временно потерял сознание, а затем развернули катер и попытались задеть его гребным винтом. На крики прибежали около 20 сельчан и вытащили пострадавшего на берег.

    Погранполиция Молдавии подтвердила факт незаконного пересечения границы украинской лодкой и завела уголовное дело. При этом представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что катер отнесло к чужому берегу из-за поломки мотора и течения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Молдавии задержали преследовавших украинца пограничников.

    В четверг власти Черногории отказались предоставлять защиту уклонистам.

    В среду на Украине сообщили о задержании почти 10 тыс. пытавшихся покинуть страну мужчин с начала года.

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    18 октября 2026, 11:32 • Новости дня
    Константинов: Зеленский сколотил баснословное состояние на украинском конфликте

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сколотил баснословное состояние на украинском конфликте.

    «Зеленский стал невероятно богатым человеком, обогнав украинских олигархов и сколотив баснословное состояние на военном конфликте и гибели украинцев», – приводит слова Константинова РИА «Новости».

    Политик добавил, что Зеленский продолжает приумножать активы за счет попыток превратить страну в анти-Россию и укоренения у власти нацистского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Украине втрое снизили залог фигуранту коррупционного дела.

    В прошлом месяце первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский раскрыл коррупционные схемы немецкого штаба по Украине.

    Летом украинский Госфинмониторинг обвинили в сокрытии транзакций коррупционеров.

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    18 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    FT узнала об угрозах США в адрес Европы из-за ограничений Starlink

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер предупреждает о «разрушительных» ответных мерах, если Брюссель осуществит планы по ограничению доступа к Starlink для компаний, не входящих в ЕС, узнала FT.

    «Европейские компании столкнутся с «сокрушительными» ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель будет настаивать на реализации планов по ограничению доступа американских конкурентов, таких как SpaceX Илона Маска, к некоторым частям европейского рынка, предупредил посол США в ЕС Эндрю Паздер», – The Financial Times.

    Ранее в этом году Еврокомиссия предложила зарезервировать часть спектра частот, позволяющих смартфонам подключаться к спутникам, для европейских операторов. Это ограничит частоты для китайских и американских компаний, таких как SpaceX, управляющей спутниковой сетью Starlink.

    «Европейские компании должны остерегаться того, что это может произойти, и это будет очень разрушительно для этих компаний, учитывая размер американского рынка», – заявил Паздер.

    Предлагаемые изменения уже вызвали резкую критику со стороны SpaceX. В компании предупредили, что этот шаг может ухудшить связь на Украине, где сервис Starlink имеет основное значение для гражданских и военных коммуникаций.

    Посол Паздер также усомнился в том, что применение ЕС Закона о цифровых рынках действительно направлено на улучшение конкуренции, а не на получение доходов для европейского бюджета за счет многомиллиардных штрафов, налагаемых на американские корпорации.

    Брюсселю и Вашингтону следует объединить усилия для конкуренции с Китаем в сфере искусственного интеллекта, а не пытаться ограничить доминирование американских компаний, добавил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink, а советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил ограничение доступа к сети.

    Еврокомиссия пообещала к 2029 году заменить Украине Starlink.

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    18 октября 2026, 19:37 • Новости дня
    Киев извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским дроном

    МИД Украины принес извинения Литве за нарушение воздушного пространства дроном

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий принес извинения Литве в связи с попаданием украинского беспилотника в воздушное пространство страны.

    «Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в воздушном пространстве Литвы», – приводит слова Тихого РИА «Новости».

    По его словам, отклонение дрона от курса могло быть связано с работой средств радиоэлектронной борьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Литва попросила Польшу помочь в расследовании инцидента с беспилотником. В стране нашли его обломки.

    В начале месяца Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией.

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    18 октября 2026, 21:16 • Новости дня
    Вызвавший тревогу в Литве беспилотник оказался запущенным по Петербургу дроном

    Tекст: Ольга Иванова

    Беспилотник, из-за которого в Литве объявляли воздушную тревогу, оказался украинским аппаратом, сбившимся с курса во время атаки на Петербург.

    Беспилотник, из-за которого в Литве действовал режим воздушной тревоги, участвовал в атаке Украины на Петербург, передает ТАСС со ссылкой на эфир национального телевидения LRT.

    «Часть направленных Украиной на Петербург дронов были сбиты с курса. Один из них оказался в воздушном пространстве Литвы», – заявил министр обороны балтийской республики Робертас Каунас. По его словам, Вильнюс знал об этой атаке, и предварительно установлено, что в Литве разбился беспилотник украинской модели FPV-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Киев извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским дроном.

    Красный Крест оказал помощь пострадавшим от атаки беспилотников на Петербург.

    Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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    18 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Во Львове прогремели взрывы

    Во Львове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    Во Львове зафиксированы взрывы, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги.

    Украинский «24-й канал» сообщил о взрывах во Львове, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины, во Львовском районе звучит сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье взрывы прогремели в Киеве. В этот же день взрывы раздались в Днепропетровске и Изюме. В субботу украинские власти заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме страны.

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    18 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    Кишинев передал Киеву нарушивших границу украинских пограничников

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Молдавии вернули украинской стороне двух вооруженных пограничников, которые были задержаны за незаконное пересечение границы по реке Днестр в ходе преследования гражданина Украины.

    Власти Молдавии передали украинским властям силовиков, которых ранее задержали за незаконное пересечение границы во время погони за мужчиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию Teleradio-Moldova.

    «Двое украинских пограничников, задержанных ранее на территории Республики Молдова в ходе операции по перехвату гражданина Украины на Днестре, переданы украинским властям на основании двустороннего соглашения о реадмиссии. У обоих при себе было табельное оружие», – сообщили источники в Пограничной полиции республики.

    Прокуратура сочла нецелесообразным применение к нарушителям мер пресечения, однако планирует вызывать их на допросы. Обнаруженное оружие и лодку правоохранители изъяли в рамках расследования уголовного дела. В ведомстве опровергли слухи о принадлежности задержанных к украинским военкоматам, отметив, что это был штатный патруль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спасенный на Днестре гражданин Украины поблагодарил жителей Молдавии за помощь.

    В субботу молдавские правоохранители задержали преследовавших мужчину украинских пограничников.

    В среду украинские силовики заявили о поимке почти 10 тыс. уклонистов с начала года.

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    В этом году по Северному морскому пути будет поставлен абсолютный рекорд, кратно превышающий самые тучные советские годы, заявил глава «Росатома». Этот маршрут уже облюбовал Китай, на подходе Южная Корея, Индия и Индонезия. Однако к историческому рекорду их транзит имеет мало отношения. Как же удалось этого добиться, и что мешает дальнейшему росту грузооборота? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Франции

    В воскресенье вечером президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации. Его вынудила к этому крупнейшая за последние годы волна погромов, грабежей и насилия, прокатившаяся по стране и принесшая убытки в сотни миллионов евро. Как протестующие громили Париж и другие крупнейшие города – и причем здесь предстоящие вскоре президентские выборы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Вымирание Украины резко ускорилось

      По данным Офиса миграционной политики Украины, за прошлый год стана потеряла еще 800 тысяч человек. Всего же, если считать от развала СССР, половину самой себя. Чего ждать дальше?

    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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