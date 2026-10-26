Временный президент Болгарии Йотова стала лидером в первом туре выборов

Tекст: Игорь Иножарский

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны после обработки 98,99% протоколов, передает ЦИК Болгарии.

Второе место занимает Андрей Гюров с 31,984% голосов.

Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимого для победы большинства, 1 ноября состоится второй тур выборов. В нем примут участие Йотова и Гюров.

Явка на голосовании оказалась рекордно низкой – около 22,3% по состоянию на 19:00 по местному времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье экзитпол агентства Alpha Research показал лидерство Йотовой в первом туре выборов президента Болгарии. Болгарский премьер-министр Румен Радев и действующий президент Илияна Йотова отдали свои голоса на президентских выборах в стране. В январе в Болгарии досрочно прекращены президентские полномочия Румена Радева.