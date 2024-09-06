Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.2 комментария
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине
Остин: США объявят о пакете военной помощи Украине на 250 млн долларов 6 сентября
Администрация США в пятницу объявит об очередном пакете военной помощи для Украины в размере 250 млн долларов, сообщил министр обороны Ллойд Остин на встрече контактной группы на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
По его словам, президент США Джо Байден в пятницу объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере 250 млн долларов, который позволит «удовлетворить меняющиеся потребности» Киева, и будет доставлен «с военной скоростью», передает ТАСС.
По словам министра, группа сосредоточена на поставке Украине средств ПВО, оружия и бронетехники.
Ранее газета пишет The Washington Post сообщала, что американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области.