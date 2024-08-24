WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.