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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    37 комментариев
    24 августа 2024, 10:29 • Новости дня

    WP: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Washington Post: В США пересмотрят решение о военной помощи Киеву из-за атак в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Американская администрация рассматривает возможность корректировки объема и характера военной помощи Украине на фоне недавних наступательных действий ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post.

    По данным издания, в Белом доме проходят внутренние обсуждения о потенциальных изменениях в политике США в отношении военной помощи Украине из опасений прямой конфронтации с Россией, передает РИА «Новости».

    Американские чиновники выражают озабоченность по поводу отсутствия у них четкого понимания общей стратегии Киева.

    Источники в администрации действующего президента Джо Байдена сообщают, что рассматриваются различные варианты корректировки будущих пакетов военной помощи, включая сокращение объемов поставок или изменение номенклатуры вооружений.

    Ранее в Белом доме сообщили, что состоялся телефонный разговор Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу нового пакета военной помощи Украине.

    23 августа 2024, 17:22 • Новости дня
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    Захарова: Россия не забудет предательство поставляющей оружие Киеву Германии
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона строила газопровод и поставляла газ немецкой стороне для развития экономики, но предательство Берлина, поставляющего оружие киевскому режиму, не останется без наказания, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Трубопровод строился и поставки газа производились для того, чтобы выстраивать отношения с Германией и развивать экономику, которая «выжигала, выжигала все не только здесь, но и в Беларуси, на той же самой Украине», сказала Захарова, передает РИА «Новости».

    Сейчас же немецкая сторона «имеет наглость» упрекать и обвинять Москву, а также поставлять оружие киевскому режиму.

    «Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», – подчеркнула дипломат.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как теракт на российских «Северных потоках» привел к грандиозному скандалу между Берлином и Варшавой.

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    23 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    ВС России уничтожили ангары хранения норвежских ЗРК NASAMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние семь дней ВС России нанесли 16 групповых ударов, в том числе поражены ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, сообщило российское министерство обороны.

    Поражены также аэродромы, склады с боеприпасами, ракетами ВСУ, цеха ремонта вооружения и техники украинской армии, ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, нанесены удары по топливным базам ВСУ, районам сосредоточения резервов и пунктам временной дислокации подразделений нацбатов и иностранных наемников.

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    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    Коментарии (0)
    24 августа 2024, 06:25 • Новости дня
    США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков

    Замглавы минфина США Адейемо пригрозил другим странам преследованием за работу филиалов российских банков

    США выступили с угрозами в адрес других стран из-за филиалов российских банков
    @ Lenin Nolly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы американского минфина Уолли Адейемо заявил, что США намерены преследовать государства, которые разрешают российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях якобы для обхода санкций.

    Адейемо заявил, что преследованию подвергнутся не только сами филиалы, но и «другие организации и компании» в этих юрисдикциях, которые «сотрудничают» с российскими банками, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Кроме того, Адейемо заявил, что доминирование Запада в мировых финансах заставило большинство крупных банков сдаться под давлением. По его словам, «гораздо больше сотрудничают с США, ЕС, Великобританией» и другими странами «коалиции», чем с Россией, поскольку желают сохранить «доступ к доллару, евро, фунту стерлингов или иене».

    Напомним, импортеры пожаловались на проблемы с платежами из России в Китай и Турцию.


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    23 августа 2024, 21:04 • Новости дня
    Производители дронов «Упырь» отреагировали на внесение в санкционный список США
    Производители дронов «Упырь» отреагировали на внесение в санкционный список США
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вклад «Уралдронзавода», выпускающего применяемые в зоне СВО FPV-дроны «Упырь», в общую победу отмечают как в самой России, так и за рубежом, заявил представитель предприятия, комментируя внесение завода в санкционный список США.

    «Наш вклад в общую победу отмечают как в России, военнослужащие и другие жители страны, которые помогают нам средствами, так и в других странах», – сказал он, передает ТАСС.

    Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. Под ограничения попали российские ИИ-разработчики.

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    23 августа 2024, 14:56 • Новости дня
    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области

    Захарова напомнила телеканалу CNN о необходимости соблюдать российские законы на территории РФ

    Захарова рекомендовала телеканалу CNN не «качать права» в Курской области
    @ mid.ru

    Tекст: Алена Задорожная

    США вечно заявляют о миропорядке, основанном на никому не известных правилах. Им нужно определиться: живут ли они по правилам или по правам, но законодательство России на ее территории должны соблюдать все, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право.

    «Хотелось бы напомнить корреспондентам CNN, что, по мнению Энтони Блинкена, миропорядок основан не на международном праве, а на неких никому не известных правилах», – сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    «Так что, во-первых, пусть сначала разберутся внутри собственных элит: они по международному праву живут или по неназванным правилам, а потом уже будут права качать. А во-вторых, есть законы суверенной Российской Федерации, нарушать которые никому нельзя», – подчеркнула Захарова.

    Ранее в CNN заявили, что их репортаж из Суджи якобы не нарушает международное право. «Наша команда была приглашена украинским правительством вместе с другими международными журналистами и в сопровождении украинских военных для осмотра территории, которую оно недавно оккупировало», – объясняет американский телеканал.

    «Это защищенная деятельность и она соотносится с правами, предоставленными журналистам Женевской конвенцией и другими нормами международного права», – утверждают в CNN. При этом в компании не уточнили, на какие положения они ссылаются.

    Напомним, репортаж корреспондента Ника Уолша вышел 16 августа. На кадрах показано, как журналисты с военными приезжают на разрушенный погранпереход Суджа, а затем и якобы в сам город. На фоне съемок слышны звуки стрельбы и взрывов.

    ФСБ позже сообщила, что в отношении репортера CNN возбуждено уголовное дело из-за незаконного пересечения российской границы и ведения видеосъемки в районе Суджи. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. По аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва рассматривает активность западных СМИ в Курской области как свидетельство их прямой вовлеченности в гибридную агрессию. Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие цели преследуют США и ЕС, запуская своих журналистов в Курскую область.

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    23 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ

    MWM: ВСУ потеряли 20 американских танков Abrams из 31 поставленного

    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine.

    Как говорится в материале, за полгода Украина потеряла 20 танка из 31 поставленного M1A1 Abrams, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что американская бронетехника самая дефицитная в ВСУ, и если Европа может восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США не торопятся давать новые танки Киеву.

    Ранее командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области.

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    23 августа 2024, 18:10 • Новости дня
    Боррель: ЕС должен стать «участником игры» на Украине
    Боррель: ЕС должен стать «участником игры» на Украине
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) должен присоединиться к «игре» на Украине, поскольку безопасность объединения зависит от итогов конфликта, такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

    «Я думаю, что то, что случится на Украине, определит наше геополитическое будущее. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры», – сказал он в ходе выступления в Мадриде, запись которого опубликована в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Боррель подчеркнул, что ЕС не является стороной конфликта, но является его частью. «То, как будет разрешен конфликт, повлияет на нашу безопасность», – считает он.

    Ранее Боррель высказался в поддержку украинского вторжения в Курскую область.

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    23 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ

    Financial Times: Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» взяла на себя ответственность за сокращение помощи ВСУ
    @ imago-image/Global Look Press

    Tекст: Кристина Коваленко

    Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт взяла на себя ответственность за сокращение военной помощи Украине, сообщает Financial Times.

    По информации издания, «самый известный политик крайне левого толка Германии» заявила, что ее активное противодействие вооружению Украины оказало влияние на политику Берлина в отношении конфликта, передает РИА «Новости».

    Вагенкнехт отметила, что, хотя ее партия не находится у власти в Германии, она все равно может оказывать влияние на принятие решений в бундестаге.

    На прошлой неделе немецкие СМИ сообщили, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, так как в текущем бюджетном планировании правительства ФРГ не предусмотрено выделение новых средств на эти цели.

    При этом канцлер Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит оставаться крупнейшим источником поддержки для Украины в Европе.


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    23 августа 2024, 19:36 • Новости дня
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    В США признали обсуждение с Киевом увеличение глубины ударов по России
    @ Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Президент США Джо Байден разрешил украинским властям применять американские боеприпасы за пределами своей границы для ответа на возникающие угрозы, передает ТАСС.

    Он комментировал вопрос о том, изменился ли подход Вашингтона к использованию американских вооружений на российской территории в свете недавних операций ВСУ в Курской области. Кирби добавил, что на данный момент нет изменений в политике США в этой области.

    «Никаких новых политических решений пока не принято», – отметил он.

    Также представитель Белого дома не смог подтвердить сообщения о применении украинскими силами американских РСЗО HIMARS в Курской области.


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    24 августа 2024, 03:57 • Новости дня
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    Взрывоопасные объекты сдетонировали из-за атаки БПЛА в Воронежской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Воронежской области уничтожено и подавлено несколько украинских беспилотников, из-за падения обломков произошла детонация взрывоопасных объектов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram, что над территорией Воронежской области был обнаружен и сбит беспилотник самолетного типа. В результате падения обломков произошло возгорание травы, пожар потушили. Также Гусев сообщил, что «осколочное ранение получил один человек».

    Позднее он сообщил, что «уничтожено и подавлено еще несколько БПЛА». Падение фрагментов беспилотника вызвало пожар, который привел к «детонации взрывоопасных объектов». «Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено», – сообщил Гусев.

    Напомним, в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель поселка Малиновка в Белгородской области. Российские силы ПВО также сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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    23 августа 2024, 11:32 • Новости дня
    Массовый поджог машин устроили в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Неизвестные в Киеве устроили поджог сразу нескольких автомобилей, которые могли принадлежать военнослужащим, сообщил канал «Киев 24».

    Как сообщил телеканал, неизвестные совершили поджог четырех машин в Деснянском районе Киева, они были полностью уничтожены, повреждения получили стоящие рядом автомобили, передает ТАСС.

    Ранее автомобиль украинского военного сожгли в Киеве.

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    24 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки

    Представитель генсека ООН Дюжаррик в связи с фото ЧВК из США на детской площадке призвал защищать гражданское население

    Офис генсека ООН отреагировал на фото ЧВК из США с детской площадки
    @ Forward Observation/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал опубликованную американской ЧВК Forward Observation Group, которая участвует в боях на стороне Украины, фотографию миномета рядом с детской площадкой и жилыми домами.

    Дюжаррик заявил, что не может установить «достоверность этих сообщений», но «при более широком рассмотрении вопроса» указал, что в ООН не раз высказывали озабоченность в связи с использованием «частных военных подрядчиков по всему миру», передает РИА «Новости».

    По его словам, как национальная армия, так и ЧВК в любом конфликте «несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», они обязаны «защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру».

    Напомним, FOG разместила в Сети фото своих боевиков, установивших миномет рядом с детской площадкой и жилыми домами. ЧВК опубликовала фото, где мужчина в форме с шевронами в виде флагов США встал рядом с минометом. По фотографии можно предположить, что действие происходит либо в России, либо на украинской территории, миномет направлен в сторону детской горки и дома.


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    24 августа 2024, 00:29 • Новости дня
    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область

    Представитель Белого дома Кирби отказался поддерживать заявление Зеленского о вторжении ВСУ в Курскую область

    США не согласились с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США не готова согласиться с заявлением украинского лидера Владимира Зеленского после вторжения ВСУ в Курскую область об иллюзорности тревог Запада по поводу угрозы эскалации, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

    На днях Зеленский заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область понадобилось якобы из-за ограничений, которые Запад ввел для Украины в области применения оружия на территории России. По его словам, теперь «иллюзорная концепция так называемых красных линий в отношении России» рассыпалась, передает РБК.

    Кирби ответил на это, что США «с самого начала данного конфликта следят за рисками эскалации», это «не изменится». По его словам, в Вашингтоне всегда будут обеспокоены тем, что конфликт на Украине может привести «к эскалации» в Европе, передает ТАСС.

    Кирби считает, что пока рано «строить выводы о происходящем» в Курской области и о том, «как это выглядит». США не желают опираться на догадки о том, каким будет результат действий ВСУ в Курской области. В связи с этим, заявил Кирби, «рано говорить, каким может быть потенциальное воздействие» событий в Курской области «в плане эскалации». В Вашингтоне «сохраняют обеспокоенность по этому поводу».

    Напомним, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх не стала выражать поддержку вторжению ВСУ и заявила, что у США все еще сохраняются вопросы к Киеву в связи с атакой вооруженных сил Украины на Курскую область.

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    23 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе
    Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину в городе
    @ Wadco2/Wikipedia

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил в пятницу, что памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный возле городской администрации, не будут сносить, так как он представляет собой культурное наследие.

    «Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», – заявил мэр, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО, там знают, что статуя является культурным наследием Украины. Кроме того, Труханов подчеркнул, что памятник был установлен за счет горожан.

    Ранее власти Харькова снесли бронзовый бюст Михаила Ломоносова.

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    23 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    МИД призвал МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС

    Спикер МИД Захарова призвала МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС

    МИД призвал МАГАТЭ немедленно отреагировать на акт терроризма Киева против Курской АЭС
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское правительство решило атаковать дроном-камикадзе Курскую АЭС, на данный акт ядерного терроризма незамедлительно должно отреагировать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, акт ядерного терроризма со стороны Киева требует немедленной реакции МАГАТЭ, передает ТАСС.

    Ранее ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом.

    В «Росэнергоатоме» заверили, что работа Курской АЭС идет в штатном режиме, радиационный фон фиксируется в пределах естественных значений.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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