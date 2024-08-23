На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Байден позвонил Зеленскому и рассказал о новом пакете военной помощи Украине
Состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, Байден рассказал о содержании нового пакета военной помощи Украине, сообщил Белый дом.
Как сообщили в Белом доме, Байден позвонил Зеленскому, чтобы «поздравить его с предстоящим завтра днем независимости Украины». Глава американского государства заявил Зеленскому, что поддержка Украины со стороны США непоколебима. Байден рассказал Зеленскому о новых антироссийских санкциях, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что в рамках нового пакета помощи Киеву будут переданы ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, боеприпасы и мобильные ракетные установки.
Напомним, США ввели санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. Кроме того, в Белом доме заявили о новом пакете военной помощи для Украины.