Байден позвонил Зеленскому и рассказал о новом пакете военной помощи Украине

Tекст: Антон Антонов

Как сообщили в Белом доме, Байден позвонил Зеленскому, чтобы «поздравить его с предстоящим завтра днем независимости Украины». Глава американского государства заявил Зеленскому, что поддержка Украины со стороны США непоколебима. Байден рассказал Зеленскому о новых антироссийских санкциях, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что в рамках нового пакета помощи Киеву будут переданы ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры, противодроновое оборудование и противотанковые ракеты, боеприпасы и мобильные ракетные установки.

Напомним, США ввели санкции в отношении 400 человек и юридических лиц в России и за ее пределами. Кроме того, в Белом доме заявили о новом пакете военной помощи для Украины.