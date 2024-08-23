  • Новость часаСпецназ ликвидировал заключенных, захвативших заложников в волгоградской колонии ИК-19
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    31 комментарий
    23 августа 2024, 18:57 • Новости дня

    В Белом доме заявили о новом пакете военной помощи для Украины

    Кирби: США объявят о новом пакете вооружений для Украины 23 августа

    Tекст: Дарья Григоренко

    США выделят Украине новый пакет военной помощи, о нем будет объявлено 23 августа, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Как указал Кирби на брифинге, сегодня США подкрепит «философскую поддержку» независимости Украины «более существенной помощью». По его словам, в пакет будет включена в том числе новая военная помощь, которая поступит на Украину для возможности защищать себя, передает РИА «Новости».

    Ранее Кирби заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на сумму 125 млн долларов.

    22 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

    Режиссер Франкини: В Европе не осталось настоящего искусства

    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый миграционный указ позволит европейцам переехать в страну с правильными ценностями, тогда как в самой Европе разрушаются культура и госинституты, сказали газете ВЗГЛЯД итальянский режиссер Франко Франкини и польский активист Марчин Миколаек. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем иностранцам, кто разделяет российские ценности.

    «Я решил переехать в Россию сразу после начала СВО. Я купил билет в Москву, но рейс отменили, и так – несколько раз. В итоге я прилетел в Москву через Ереван спустя неделю, но я был так счастлив ходить по русской земле, что поцеловал ее, когда приземлился!», – рассказал Франко Франкини, итальянский режиссер, директор компании Third Rome Productions.

    «Главная проблема при переезде в Россию – это язык. Даже в столице очень мало людей говорят по-английски. Думаю, каждого иностранца должен сопровождать русскоязычный при прохождении бюрократических процедур. Что касается культуры, то мне не составило труда адаптироваться, я много раз бывал в России. Мне очень нравятся ваши люди и традиции. Я изучал русскую историю и литературу, поэтому у меня много общего с россиянами», – продолжил спикер.

    «Россияне спрашивают меня, как мы можем соглашаться с безумной пропагандой ЛГБТ* в Европе. Но реальность такова, что большинство из нас ее просто ненавидят. Мы ее презираем. Наша Родина – Европа – оккупирована, отнята у нас горсткой отвратительных, злых людей. Нас ужасают разрушение государственных институтов, неконтролируемая массовая иммиграция, рост преступности, трудности с поиском жилья, проблемы с продуктами и бензином, постоянная ложь СМИ», – указал он.

    «Наши католические ценности уничтожаются нашими правительствами. Ужасающая церемония открытия Олимпиады это ясно показала. В наших музеях не осталось настоящего искусства, оно заменено бездушной современной чепухой. Наши церкви разрушаются, наши книги переписаны фриками-нигилистами», – посетовал спикер.

    «Иммиграционный указ Путина определенно даст европейцам надежду переехать в страну с правильными ценностями. Если до указа некоторые люди думали, что приехать в Россию бюрократически слишком сложно, теперь они определенно смотрят в сторону эмиграции – ради своих детей», – пояснил режиссер.

    «Также указ поможет иностранцам, которые уже живут в России, с оформлением документов. Я думаю, что теперь процедуры будут проще и займут меньше времени. Но главное, указ в некотором роде легитимирует наше присутствие здесь, что не может не радовать», – подчеркнул собеседник.

    «Я знаю около 20 человек, которые постоянно спрашивают о возможных способах переезда в Россию. Их основные вопросы: накопить достаточно денег на переезд и первое время, пока ищут работу, и как найти школу для детей. Это все образованные, творческие люди – актеры, продюсеры из Италии, Франции и США. Они не соглашались играть роли геев и не хотели помещать пропаганду ЛГБТ в свои фильмы», – резюмировал Франкини.

    «Надеюсь, новый указ облегчит приезжающим иностранцам трудоустройство в России, а также упростит правила подачи документов и ускорит получение нужных справок и разрешений. Вообще, после моего переезда очень много поляков писали мне, спрашивали, как можно приехать в Россию. Теперь, очевидно, все, кто любит Россию и надеется на ее защиту, смогут осуществить свою мечту», – пояснил Марчин Миколаек, польский общественный деятель.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Указ предоставляет право получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

    Перечень государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    Газета ВЗГЛЯД разобралась, почему миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу, а публицист Игорь Караулов объяснил концептуальный смысл нововведения.

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

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    23 августа 2024, 09:49 • Новости дня
    Степашин предложил пересмотреть роль некрополя у Кремлевской стены
    Степашин предложил пересмотреть роль некрополя у Кремлевской стены
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выступил с инициативой пересмотреть вопрос о существовании некрополя у Кремлевской стены, посчитав его несоответствующим современному облику главной площади страны. При этом он высказался за сохранение Мавзолея Владимира Ленина в качестве исторического памятника.

    По его словам, Мавзолей в данный момент выполняет скорее функцию музея, нежели место для поклонения, в этой связи сохранение этого исторического объекта оправдано, однако вопрос о захоронении тела Ленина уже неактуален, передает ТАСС.

    Также озабоченность политика вызывает существование некрополя у Кремлевской стены.

    «Красная площадь сегодня – место для гуляний, культурных мероприятий, а рядом – могилы. Это несоответствие», – отметил он.

    Степашин предложил найти достойное место для перезахоронения останков выдающихся деятелей, захороненных в Кремлевской стене.

    Политик выразил уверенность, что решение вопроса о некрополе необходимо для сохранения исторической памяти и создания гармоничного образа Красной площади.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как молодые политики России видят судьбу Мавзолея и тела Ленина. Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Так, в 2017 году, в столетнюю годовщину Октябрьской революции, глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Ленина.

    После этого глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявлял, что Ленина стоит убрать с Красной площади.

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    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

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    23 августа 2024, 03:29 • Новости дня
    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области

    Глава российской администрации Харьковской области Ганчев сообщил об освобождении от сил ВСУ 50 населенных пунктов

    Российские войска освободили около 50 населенных пунктов в Харьковской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области российские войска освободили от украинских сил около 50 населенных пунктов, на освобожденных территориях сейчас проживает примерно 2 тыс. человек, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Ганчев пояснил, что называет «примерную цифру», так как много поселков остается «в серой зоне». Он сообщил, что город Волчанск является «форпостом украинского сопротивления, где ВСУ пытаются постоянно атаковать». Однако «продвижение там есть», сообщил Ганчев. По его словам, в Волчанске российские силы идут вперед «медленно, но уверенно», передает ТАСС.

    При этом, как заявил Ганчев, вторжение в Курскую область и потери на данном направлении вынуждают вооруженные силы Украины «оголять разные участки фронта», в том числе в Харьковской области, «подгоняя все новые резервы», передает РИА «Новости».

    В мае российские войска начали наступление в Харьковской области. Российские силы заняли большую часть Волчанска. ВСУ вынуждены были перебрасывать на Харьковское направление не только резервы, но и снимать с нескольких направлений уже действовавшие там батальоны.

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    23 августа 2024, 08:00 • Новости дня
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    Посол Антонов: Путин принял решение, виновные в атаке на Курскую область понесут суровое наказание
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    «Президент принял решение. Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области», – передает РИА «Новости» его слова.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории. Эксперты отмечают, что удержаться в подвергшихся вторжению районах у ВСУ нет никаких шансов.

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    22 августа 2024, 20:44 • Новости дня
    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома

    Кондратьев: Спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома в порту «Кавказ»

    В порту «Кавказ» спасено 17 членов экипажа атакованного ВСУ парома
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе поисково-спасательных работ в порту «Кавказ» спасены 17 членов экипажа затонувшего после атаки ВСУ парома, продолжаются поиски еще двоих, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается – необходимо найти еще двух человек», – написал он в Telegram-канале.

    На месте происшествия установлены боновые заграждения во избежание распространения топлива, поверхность воды обработали сорбентом, добавил Кондратьев.

    Напомним, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн. Паром затонул.

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    23 августа 2024, 05:55 • Новости дня
    Times дала оценку «хвастовству» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке

    Times назвала поражением «хвастовство» Киева после атаки на ЧВК «Вагнер» в Африке

    Tекст: Антон Антонов

    Киев поспешил заявить о причастности к атаке боевиков на колонну группы «Вагнер» на территории Мали, но сейчас это «хвастовство» выглядит как поражение, пишет Times.

    Как указала Times, украинская военная разведка «поспешила взять на себя часть славы» после нападения боевиков на группу «Вагнер», но «это хвастовство теперь больше похоже на символическое поражение Киева», передает РИА «Новости».

    Издание подчеркнуло, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер потребовали от СБ ООН «осудить предполагаемую поддержку Украиной повстанческих группировок в Сахеле».

    Напомним, причастность Киева к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер» вызвала резкую реакцию стран Африки. Мали и Нигер объявили о разрыве дипотношений с Украиной и обратились в СБ ООН для расследования поддержки Киевом африканских боевиков.



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    22 августа 2024, 21:40 • Новости дня
    В CNN объяснили поездку их журналиста в Курскую область приглашением Киева
    В CNN объяснили поездку их журналиста в Курскую область приглашением Киева
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Журналист CNN Ник Пейтон Уолш, в отношении которого ФСБ РФ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы, побывал в Курской области после приглашения киевских властей и в сопровождении украинских войск, сообщил телеканал.

    В сообщении говорится, что команда CNN была приглашена украинскими властями вместе с другими иностранными журналистами и сопровождена украинскими военными, передает РИА «Новости»

    В субботу ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые работали на территории Суджи в Курской области. В ЦОС ФСБ добавили, что проводится правовая оценка материалов, опубликованных в СМИ, которые свидетельствуют о нахождении на территории российского пункта пропуска «Суджа» журналиста CNN Ника Пейтона Уолша.

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    23 августа 2024, 09:29 • Новости дня
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС беспилотником с бронебойным боеприпасом
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ ночью предприняли попытку атаковать Курскую АЭС с использованием беспилотника-камикадзе, начиненного кумулятивной головкой от противотанковой гранаты, однако попытка была пресечена силами российской РЭБ, сообщили правоохранительные органы.

    Известно, что украинский дрон был сбит в непосредственной близости от Курской АЭС в Курчатове, российские системы радиоэлектронной борьбы успешно нейтрализовали угрозу, передает ТАСС.

    Украинский беспилотник-камикадзе был обнаружен вблизи хранилища отработанного ядерного топлива.

    При осмотре сбитого дрона было установлено, что его боевая часть представляет собой кумулятивную головку от противотанковой гранаты, способную пробить значительную толщу металла.

    На корпусе беспилотника обнаружена маркировка «Army of Drones» – совместный проект украинских военных ведомств, направленный на развитие беспилотных летательных аппаратов.

    Как заявили в правоохранительных органах, ВСУ выбрали в качестве мишени Курскую АЭС для совершения актов ядерного терроризма.

    Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях сообщил, что в ночь на четверг украинские военные пытались наносить удары по Курской атомной электростанции в Курчатове.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

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    23 августа 2024, 11:57 • Новости дня
    Генпрокурор раскрыл новые подробности расстрела царской семьи

    Генпрокурор Краснов: Во время расстрела царской семьи пули рикошетили от зашитых в одежду драгоценностей

    Генпрокурор раскрыл новые подробности расстрела царской семьи
    @ svyaytievoini

    Tекст: Александра Юдина

    Пули неоднократно рикошетили от драгоценностей, зашитых в одежду членов царской семьи в ходе расстрела, рассказал возглавлявший расследование уголовного дела об убийстве царской семьи генпрокурор России Игорь Краснов.

    В ходе интервью журналисту Сергею Минаеву он рассказал, что следователи уделили внимание показаниям непосредственных участников этого трагического события и выяснили, что члены царской семьи погибли не сразу, передает ТАСС.

    Краснов отметил, что пули неоднократно отскакивали от предметов одежды, в которые были зашиты драгоценности. Это обстоятельство значительно осложнило процесс убийства и вызвало шок у палачей.

    Согласно материалам следствия, часть драгоценностей, зашитых в одежду царской семьи, была похищена участниками расстрела, а другая часть впоследствии была обнаружена в музейных архивах.

    В июле исполнилось 106 лет со дня трагической гибели в Екатеринбурге царской семьи – императора Николая II, его супруги Александры Федоровны, их детей и приближенных.

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    23 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ

    MWM: ВСУ потеряли 20 американских танков Abrams из 31 поставленного

    В США рассказали, сколько танков Abrams осталось у ВСУ
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За полгода Вооруженные силы Украины потеряли примерно 20 американских танков Abrams из 31 поставленного, пишет издание Military Watch Magazine.

    Как говорится в материале, за полгода Украина потеряла 20 танка из 31 поставленного M1A1 Abrams, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что американская бронетехника самая дефицитная в ВСУ, и если Европа может восполнить уничтоженные единицы своих образцов, то США не торопятся давать новые танки Киеву.

    Ранее командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил об уничтожении танка Abrams в Курской области.

    Коментарии (3)
    22 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Усманов назвал наиболее пострадавших от антироссийских санкций

    Усманов: Наибольший урон от санкций против России понесли европейцы

    Усманов назвал наиболее пострадавших от антироссийских санкций
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский предприниматель Алишер Усманов заявил, что санкции, введенные против России, нанесли наибольший ущерб европейской экономике, вынудив ее отказаться от российских энергоресурсов и приобрести новые по более высоким ценам.

    Усманов в интервью итальянской Corriere Della Sera оценил последствия западных санкций. По его словам, попытки Запада навредить российской экономике и наказать российскую бизнес-элиту обернулись против них самих, передает ТАСС.

    «Хотели нанести ущерб российской экономике – а она растет. Хотели наказать бизнес-элиту – а россияне вернули деньги на родину», – отметил он. Предприниматель подчеркнул, что российская экономика успешно адаптируется к новым условиям, в то время как европейские рынки несут существенные убытки.

    Усманов также отметил, что российские бизнесмены, столкнувшись с беспрецедентным давлением со стороны Запада, переориентировали свои инвестиции на внутренний рынок. Он уточнил, что преследование российских предпринимателей по политическим мотивам стало «колоссальной ошибкой» западных стран. По мнению Усманова, российские бизнесмены не питают иллюзий относительно беспристрастности западной судебной системы и предпочитают вкладывать средства в отечественные проекты.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия развивает новый способ обхода финансовых санкций.

    В июле издание The New York Times сообщало, что Вашингтон не вводит новые санкции против России, так как такие меры могут вызвать рост цен на нефть и бензин.

    Коментарии (15)
    23 августа 2024, 10:14 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    Российские войска выбили ВСУ с позиций в высотках Дзержинска
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска ушли с позиций в высотных домах на востоке Дзержинска (украинское название – Торецк), идет зачистка бывших украинских позиций, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, российские войска уничтожили группировку ВСУ на позициях в многоэтажках Дзержинска, при этом часть противника сбежала, идет зачистка.

    В силовых структурах добавили, что ВСУ перебрасывают небольшие группы подкрепления, большая часть которых не успевают даже дойти до позиций.

    Ранее украинский депутат Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ покидают ДНР, оставляя за собой целые полосы фронта.

    Коментарии (11)
    23 августа 2024, 17:26 • Новости дня
    Спецназ ликвидировал заключенных, захвативших заложников в волгоградской колонии ИК-19
    Спецназ ликвидировал заключенных, захвативших заложников в волгоградской колонии ИК-19
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Захватившие заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино в Волгоградской области ликвидированы, сообщили в Росгвардии.

    Всего уничтожено четверо преступников, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    В Росгвардии уточнили, что захватчиков уничтожили снайперы точными выстрелами, сообщает РИА «Новости».

    Заложники освобождены.

    Напомним, в ИК-19 произошел захват заложников. Президенту Владимиру Путину доложили о произошедшем. СК России завел уголовное дело.

    Коментарии (26)
    23 августа 2024, 16:03 • Новости дня
    ВС России уничтожили ангары хранения норвежских ЗРК NASAMS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние семь дней ВС России нанесли 16 групповых ударов, в том числе поражены ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, сообщило российское министерство обороны.

    Поражены также аэродромы, склады с боеприпасами, ракетами ВСУ, цеха ремонта вооружения и техники украинской армии, ангары хранения ракетных комплексов NASAMS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, нанесены удары по топливным базам ВСУ, районам сосредоточения резервов и пунктам временной дислокации подразделений нацбатов и иностранных наемников.

    Коментарии (15)
    22 августа 2024, 21:58 • Новости дня
    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев

    Администрация Ленобласти: Запрет на работу в такси затронет граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана

    Запрет на работу в такси в Ленобласти коснется не всех иностранцев
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введенный на территории Ленинградской области запрет на работу в такси для иностранцев коснется граждан не всех стран, сообщили в администрации региона.

    Там уточнили, что мера распространяется на граждан Узбекистана, Таджикистана, Молдавии и Азербайджана, передает «Фонтанка».  Она не затронет граждан Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, также запрет не коснется граждан, въезжающих в Россию по визам, сообщили в администрации Ленинградской области.

    Компаниям, индивидуальным предпринимателям и другим субъектам отведено три месяца на расторжение трудовых договоров с мигрантами, имеющими патенты на работу в такси. За нарушение запрета предусмотрен штраф, добавили в пресс-службе руководства региона.

    Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области по инициативе прокуратуры принял решение запретить иностранным гражданам работать водителями такси и арендованных автомобилей.

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    Историк Мягков: Пакт Молотова – Риббентропа спас СССР от еще больших потерь в войне

    «Я бы назвал германо-советский договор высшим достижением нашей внешней политики за весь XX век. Он дал нам военное и дипломатическое преимущество, а также позволил избежать еще больших потерь в войне», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Михаил Мягков, комментируя обстоятельства подписания пакта Молотова – Риббентропа 85 лет назад. Почему этот документ по-прежнему не дает покоя странам Запада и другим недругам России? Подробности

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    ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

    В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности

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    «Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе

    «Даже для такого эпатажного маргинала это перебор». Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Чехии Петра Павла о теракте на «Северных потоках». По сути, Европа в его лице одобряет теракты против самой себя. Но у чехов для перехода очередной «красной линии» есть причины. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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