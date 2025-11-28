Психолог Соболева раскрыла неочевидную причину постоянного желания есть

Tекст: Катерина Туманова

Соболева объяснила, что главными физиологическими и метаболическими факторами участившегося чувства голода выступают нарушение баланса сахара в крови при злоупотреблении простыми углеводами и гиперинсулинемия.

Резкие скачки сахара приводят к увеличенной выработке инсулина, что в итоге вызывает повторные приступы голода. Кроме этого, инсулинорезистентность мешает клеткам усваивать глюкозу, в результате чего организм думает, что испытывает голод, формируя сильное желание съесть больше углеводов, рассказала она «Газете.Ru».

Психолог подчеркнула, что постоянное желание есть может свидетельствовать о дефиците белка, клетчатки, полезных жиров, а также витаминов D, группы B и таких минералов, как магний или железо.

Недостаток данных веществ побуждает организм к потреблению большего объема пищи, зачастую калорийной, но не обогащающей рацион необходимыми микроэлементами.

По ее словам, влияние на аппетит оказывают недосып и обезвоживание, так как голод и жажда контролируются соседними центрами головного мозга, из-за чего сигналы могут смешиваться.

Эксперт добавила, что повышенный аппетит часто связан с эмоциональными трудностями: еда используется для преодоления стресса, скуки или тревоги, а также из-за привычек есть в компании, за просмотром телевизора или доедать порцию вне чувства голода.

Для борьбы с постоянным аппетитом она советует пройти диагностику и убедиться в отсутствии серьезных медицинских причин, а также скорректировать рацион и образ жизни.

