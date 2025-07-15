Актер Макконахи удивил британцев неожиданным жестом в адрес Виндзоров на Уимблдоне

Tекст: Ирма Каплан

Макконахи проявил уважение к Виндзорам, когда они вошли в Королевскую ложу на Уимблдоне 13 июля, за что получил похвалу от многих впечатленных зрителей, пишет Daily Star.

Когда Уильям и Кейт вместе с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем пробирались сквозь толпу, Мэттью был замечен на заднем плане. Он поднялся со своего места в знак уважения, пока Виндзоры спускались по лестнице.

Этот момент не ускользнул от внимания поклонников, которые в соцсети X/Twitter принялись хвалить голливудскую кинозвезду.

«Мэттью Макконахи аплодирует стоя принцу и принцессе Уэльским. Какой прекрасный джентльмен-южанин» (прозвище апеллирует к фильму Гая Риччи «Джентльмены», где сыграл актер). Другой пользователь поддержал предыдущего: «Вот это класс!» А еще один добавил: «Мэттью был воспитан правильно. Я всегда восхищался этим».

Некоторые были озадачены тем, что американец знает, что нужно определенным образом выражать почтение к монархам, и оценили этот жест, сообщает The Express.

К Мэтью в Королевской ложе присоединились другие известные лица, такие как Пол Мескаль, Николь Кидман и мэр Лондона Садик Хан. Кира Найтли была замечена рядом с Эндрю Скоттом и другие.

Однако не меньшим поводом для комментариев в соцсетях стал коллега Макконахи по фильму «Джентльмены» Хью Грант, он тоже посетил Уимблдон и… заснул на матче Новака Джоковича и Флавио Коболли, писала Daily Mail.

64-летний Грант уснул в Королевской ложе, где присутствовала также его супруга Анна и даже королева Британии Камилла. Матч 1/4 финала затянулся на 3 часа 13 минут, так что актера можно понять.