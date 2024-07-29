В США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа»

Tекст: Ольга Иванова

Свое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран – членов Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония), передает ТАСС.

«Мы видели заявление венесуэльской избирательной комиссии. У нас есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа», – сказал Блинкен.

Кроме того, Чили не признает результаты выборов в Венесуэле без их одобрения наблюдателями, сообщил глава МИД Чили Альберто ван Клаверен.

Он отметил, что власти Чили считают необходимым дождаться мнения международных наблюдателей, а также анализа всех протоколов, которые должны быть проверены оппозицией.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.