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В США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа»
Власти США не уверены том, что объявленные венесуэльскими властями результаты выборов президента демонстрируют «волю народа», заявил оссекретарь США Энтони Блинкен.
Свое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран – членов Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония), передает ТАСС.
«Мы видели заявление венесуэльской избирательной комиссии. У нас есть серьезные опасения, что объявленные результаты не отражают волю или голоса венесуэльского народа», – сказал Блинкен.
Кроме того, Чили не признает результаты выборов в Венесуэле без их одобрения наблюдателями, сообщил глава МИД Чили Альберто ван Клаверен.
Он отметил, что власти Чили считают необходимым дождаться мнения международных наблюдателей, а также анализа всех протоколов, которые должны быть проверены оппозицией.
Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.