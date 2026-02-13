Стартовал финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса»

Tекст: Вера Басилая

Финал конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Мастерской управления «Сенеж». Соорганизатором выступает Министерство сельского хозяйства России. Всего в конкурсе приняли участие более 7,5 тыс. управленцев из всех регионов России и 11 зарубежных стран, но в финал прошли 245 лучших участников.

Генеральный директор Президентской платформы и ректор «Сенежа» Андрей Бетин отметил: «Главный приз – это сильное сообщество единомышленников, которое вместе создает будущее нашей страны». Он подчеркнул, что конкурс проводится по поручению Президента России и стал отдельным направлением масштабного проекта «Лидеры России».

Замминистра сельского хозяйства Ксения Шевелкина заявила, что конкурс стал знаковым событием для отрасли и позволяет обмениваться компетенциями и идеями между специалистами. Финалисты прошли многоэтапный отбор и теперь выполняют задания, моделирующие реальные управленческие задачи, работая в группах и меняя команды.

В ходе первого дня финалистов ждала образовательная и деловая программа, в том числе лекция председателя комитета Совета Федерации Александра Двойных и обсуждение венчурных инвестиций с представителем компании RUSEED Марком Гехтом. 13 февраля участники выполнят серию упражнений для оценки управленческих компетенций.

Победителей объявят 14 февраля, после чего лучшие пройдут обучение по уникальной программе для управленцев высшего звена и смогут стать участниками наставничества с лидерами отрасли.