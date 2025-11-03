Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
Орбан отказался финансировать Киев
Орбан: Венгрия не обязана финансировать Украину
Премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсетях заявил, что у Будапешта отсутствуют основания для финансирования Украины и осудил попытки Брюсселя принудить Венгрию к такой поддержке.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не обязана финансировать Украину, передает РИА «Новости».
По словам Орбана, у Венгрии нет политических, экономических или моральных причин для выделения средств Киеву.
«Как сообщает Economist, в следующие четыре года Украине понадобится 400 миллиардов долларов для продолжения войны... И опять ожидается, что платить за это будет Европа. Никто больше не хочет брать расходы на себя. Вот почему Брюссель в таком возбуждении. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы отказываемся от этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет никаких причин для этого: ни политических, ни экономических, ни моральных», – написал Орбан в соцсети X.
Венгерский премьер уточнил, что Венгрия разделяет мнение многих других стран Евросоюза, однако Будапешт озвучивает свою позицию откровеннее других. По словам Орбана, именно поэтому на Венгрию оказывают давление и подвергают критике в Брюсселе. Он заявил, что ЕС стремится к установлению более послушного правительства в стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан ранее публично обвинил Дональда Туска в том, что его политика по Украине ослабляет Польшу и Европу.
Советник венгерского премьера Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает создание альянса с Чехией и Словакией для противодействия поддержке Украины в ЕС.