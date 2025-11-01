  • Новость часаВС России уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки
    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Грузия выдвинула условие для вступления в Евросоюз
    Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области
    Группу офицеров ВСУ уничтожили в Харьковской области
    Опубликован ответ России на новые санкции ЕС
    Мантуров объяснил спад торговли России и Китая
    WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно всё испортит. Боялись в своё время миллениалов. Теперь боятся зумеров

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    1 ноября 2025, 10:24 • Новости дня

    В Словакии поддержали идею объединения с Венгрией и Чехией против Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В Словакии позитивно оценили инициативу формирования коалиции с Венгрией и Чехией против украинской политики на уровне Европейского союза, заявил замглавы правящей партии Smer Любош Блаха.

    Словакия рассматривает возможность формирования антиукраинского блока совместно с Венгрией и Чехией, пишут «Известия». Об этом заявил замглавы правящей партии Smer Любош Блаха в интервью изданию.

    По словам Блахи, подобная коалиция возможна и даже вероятна.

    «Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», – сообщил Блаха.

    Блаха отметил, что правительства Словакии, Венгрии и Чехии понимают опасность проводимой Брюсселем политики в отношении Москвы. Как считает политик, выходом для этих стран станет создание оборонительного союза на европейском уровне.

    Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в Европейском союзе для противодействия поддержке Украины.

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на ввоз украинских товаров.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что ускоренное вступление Украины в Европейский союз нанесет серьезный ущерб объединению и заявил о категорическом непринятии Венгрией подобной стратегии.

    Грузия назвала условие для вступления в Евросоюз
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выразила надежду на коренное изменение европейской бюрократии к 2030 году, чтобы ее вступление в Евросоюз могло бы принести пользу стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы надеемся, что к 2030 году изменится европейская бюрократия, и в этом случае для Грузии будет полезным членство в Евросоюзе», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в пятницу.

    «Мы в ответе за защиту наших национальных интересов, – сказал он. – Напомню, что это ЕС летом 2024 года остановил стратегический диалог с Грузией из-за закона о прозрачности».

    «Таково сегодняшнее отношение (ЕС) к нам. Будет очень хорошо, если они перейдут на прагматические отношения. Мы ждем 2030 года и надеемся, что к этому времени европейская бюрократия изменит подходы, – заявил Кобахидзе. – Если изменятся подходы, то изменятся и условия».

    ЕС резко критикует Грузию за законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Грузия с 2023 года является страной-кандидатом на членство в ЕС.

    Ранее эксперт Петрэ Мамрадзе объяснил падение интереса в Грузии к Евросоюзу и к НАТО.

    Die Welt: Каллас проиграла фон дер Ляйен в борьбе за власть
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас понесла поражение в конфликте с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен после неудачной попытки кадрового назначения, пишут немецкие СМИ.

    Между Каллас и фон дер Ляйен назрел серьезный конфликт, Каллас якобы пыталась усилить свои позиции в структуре власти ЕС, выдвинув на роль советника бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра, пишет Die Welt, передает РИА «Новости».

    Однако это кадровое предложение вызвало резко негативную реакцию у фон дер Ляйен, так как Зельмайр известен как ярый противник главы Еврокомиссии и ее политический критик.

    «Каллас, по-видимому, недооценила реакцию, которую вызовет это кадровое предложение в многочисленных столицах ЕС и у фон дер Ляйен: ужас», – отметило издание.

    В результате ни одно из крупнейших государств-членов Евросоюза не поддержало кандидатуру Каллас, что стало для нее явным политическим поражением в текущей борьбе за влияние внутри европейских институтов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Каллас проиграла в борьбе с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    В МИД дали оценку намерению Бельгии стереть Москву с лица земли

    Грушко заявил о наслаждении Европой «атмосферой военного психоза»

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Западной Европе «наслаждаются атмосферой военного психоза», заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя угрозы бельгийского министра обороны Тео Франкена в адрес Москвы.

    Грушко считает, что слова Франкена «можно расценивать как только риторику».

    «Там пошел вал коррекций в печатном виде. Поэтому вопрос надо к нему обращать, как Бельгия собирается стирать с лица земли Москву, но серьезно это невозможно комментировать», – приводит слова Грушко РБК.

    Отвечая на вопрос о реакции европейских дипломатов на испытания российских систем «Буревестник» и «Посейдон», замминистра отметил, что официальной озабоченности высказано не было, но «сигнал профессионалы поняли».

    По его словам, этот сигнал заключается в том, что Россия располагает достаточными средствами, возможностями и политической волей для надежного обеспечения собственных интересов в сфере обороны и безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франкен ранее заявил, что Москву сотрут с лица земли в случае применения Россией ядерного оружия. Комментируя высказанное в соцсетях предложение использовать Бельгию как полигон для испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил об исчезновении Бельгии в таком случае.

    Вашингтон не разрешил исключить Венгрию из нефтяных санкций против России
    @ Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Венгрия обратилась с просьбой о снятии американских санкций против поставок российской нефти, однако разрешение пока не предоставлено.

    Трамп рассказал журналистам, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил его о том, чтобы страна была исключена из американских санкций, направленных против российской нефти, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, Орбан напрямую обратился к нему с такой просьбой. «Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил», – заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию для прессы.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает получить от США исключение из санкций на покупку нефти и газа из России.

    Он также отметил, что альтернатив российской нефти для страны нет.

    Орбан заявил о возможном нападении на венгерский НПЗ с российской нефтью

    Орбан: Пожар на НПЗ MOL в Венгрии мог произойти вследствие внешнего нападения

    @ Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии не исключают, что крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL, работающем на российской нефти, мог быть вызван нападением извне, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Власти Венгрии не исключают, что крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе MOL, работающем на российской нефти, мог быть вызван нападением извне, передает ТАСС.

    Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что обсуждал инцидент с главой МВД Шандором Пинтером и заслушал доклад по ситуации на предприятии в Сазхаломбатте.

    По словам Орбана, расследование происшествия продолжается. Он подчеркнул, что на данный момент не ясно, стал ли пожар следствием несчастного случая, технической неисправности или внешней атаки. Орбан отметил, что власти намерены тщательно разобраться в причинах происшествия и не исключают ни одну из версий.

    Напомним, ранее сообщалось. что на перерабатывающих нефть из России заводах Венгрии и Румынии произошли взрывы с последующими пожарами.

    Стало известно о «секретной» встрече «коалиции желающих» в Испании

    EL Mundo: «Коалиция желающих» планирует проведение секретной встречи в Испании

    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу по обсуждению финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих», сообщает издание El Mundo.

    МИД Испании проведет 4 ноября в Мадриде секретную встречу «коалиции желающих» по поддержке Украины, передает РИА «Новости».

    По данным издания El Mundo, всех участников встречи предупредили о необходимости сдать мобильные телефоны в специальное место хранения и не разглашать подробности обсуждений.

    Главной темой совещания станет поиск путей срочного финансирования Украины, включая поддержку обороны Киева. Как указывается, на предыдущем собрании «коалиции желающих», которое прошло в Лондоне в пятницу, присутствовали Владимир Зеленский, премьер Дании Метте Фредериксен, премьер Нидерландов Дик Схоф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров подключились к обсуждению по видеосвязи.

    Французский президент Эммануэль Макрон на прошлой встрече «коалиции желающих» Эммануэль Макрон объявил о планах отправить новые истребители Mirage для Украины на последней встрече «коалиции желающих».

    The Economist указал, что Украине потребуется 389 млрд долларов финансовой помощи в течение четырех лет.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военная помощь «коалиции желающих» уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию.

    Захарова указала на иссякающие ресурсы «коалиции желающих» для Киева
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военная помощь «коалиции желающих» все активнее уступает место финансово-экономическим рычагам давления на Россию, отметила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Эксперты справедливо заметили, что попытки «желающих» изыскать способы помочь Владимиру Зеленскому, а заодно поживиться за счет обездвиженных российских авуаров и доходов от них убедительно свидетельствуют о том, что ресурсы европейских спонсоров киевского режима на исходе», – заявила дипломат.

    Захарова указала на то, что подтверждением тому является и начавшееся обсуждение «щедрыми союзниками» идеи захватить «частные активы российского происхождения в размере около 25 млрд евро, замороженные в европейских банках».

    «На этом фоне объективные подходы России к урегулированию украинского кризиса на основе устранения его первопричин встречают всё более широкое понимание со стороны зарубежных лидеров и политиков», – добавила она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщало, что власти США начали  обсуждать возможность передачи замороженных российских активов для поддержки Украины и одобрили аналогичную инициативу Евросоюза.

    Министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам.

    Захарова же в любом случае пообещала жесткий ответ Западу на присвоение активов России.

    Латвия вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин от домашнего насилия

    Парламент Латвии проголосовал за выход из международного договора по защите женщин

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции по защите женщин, став первой страной Евросоюза, сделавшей этот шаг спустя всего год после ее ратификации, сообщает Politico.

    Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции – международного договора Совета Европы, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, пишет Politico.

    За решение проголосовали 56 депутатов, против – 32, еще двое воздержались. Если закон будет подписан президентом, Латвия станет первой страной Европейского союза, покинувшей эту конвенцию.

    Лидер парламентской группы центристской Прогрессивной партии Андрис Шуваевс назвал решение позорным. Законодательную инициативу внесла правая оппозиционная партия Latvia First, однако поддержку ей обеспечила и часть коалиции – Союз зеленых и крестьян, несмотря на разногласия с партией премьер-министра Эвики Силини.

    Представитель Latvia First Ингуна Миллере, комментируя решение, подчеркнула: «Стамбульская конвенция – это продукт радикального феминизма, основанный на идеологии «гендера». Ратификация была политическим маркетингом, не имеющим отношения к борьбе с насилием».

    Противники выхода считают, что это приведет к ограничению прав женщин и критикуют инициативу. За день до голосования около 5 тыс. человек вышли на акцию протеста с лозунгами «Руки прочь от Стамбульской конвенции» и «Латвия не Россия».

    Правозащитные организации отмечают, что отказ от конвенции приведет к отступлению Латвии от стандартов ЕС, и обвиняют власти в использовании риторики, связанной с защитой традиционных ценностей, перед выборами.

    Представительница Equality Now Тамар Деканосидзе заявила, что данный шаг «делает Латвию ближе к России, чем к Евросоюзу и западным странам», и подчеркнула, что это служит интересам России в Латвии.

    Для окончательного выхода необходимо одобрение президента Эдгара Ринкевичса, который пообещал рассмотреть закон в течение десяти дней.

    Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в 2021 году подписал указ о выходе страны из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин.

    Турция объяснила это решение тем, что суть конвенции была подменена ЛГБТ-сообществом (признано экстремистским сообществом, запрещено в России).

    Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, сохраненные вопреки новому торговому соглашению, сохранили три страны Евросоюза – Польша, Венгрия и Словакия.

    Эти три страны продолжают применять национальные запреты на импорт украинских зерновых и других аграрных товаров, хотя с 13 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между ЕС и Украиной, передает Politico.

    Эти меры нарушают нормы единого рынка ЕС, которые запрещают создание внутренних торговых барьеров.

    Заместитель официального представителя Еврокомиссии Олоф Гилл заявлял, что не видит причин для сохранения этих запретов. По его словам, Еврокомиссия усилит контакты с правительствами Польши, Венгрии и Словакии для урегулирования ситуации.

    Еврокомиссия до сих пор не спешила с принятием мер против нарушителей, рассчитывая, что обновленное соглашение снимет проблему, однако политика внутри союза влияет на решения.

    В Брюсселе опасаются, что судебные иски против Польши осложнят отношения с новым кабинетом польского премьера Дональда Туска, а выборочные санкции против Венгрии и Словакии вызовут обвинения в двойных стандартах.

    В министерстве сельского хозяйства Польши указали, что национальные ограничения не отменяются автоматически после вступления в силу новой сделки. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь подчеркнул, что страна сохранит уровень защиты своего рынка, а министр Словакии Рихард Такач назвал новые европейские гарантии недостаточными для местных фермеров.

    Ранее советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

    В сентябре польские фермеры блокировали движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» на границе с Украиной. В очереди на этом пограничном переходе тогда скапливалось более 680 фур.

    Лукашенко отказался извиниться перед Литвой за метеозонды с контрабандными сигаретами

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не считает нужным извиняться перед Литвой за запуск метеозондов.

    Во время рабочей поездки в Витебскую область Лукашенко рассказал, что официальные представители США обратились к белорусской стороне с требованием немедленно и публично извиниться перед Вильнюсом, передает БелТА.

    Президент Белоруссии признался, что Минск ведет переговоры с США, и на следующий день после того, как «эти шарики полетели», американцы заявили, что «белорусы виноваты и Минск должен публично немедленно извиниться перед Литвой».

    «Я говорю: «Пошли на... » И так далее. Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы. Кто кем управляет?» – заявил Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия готова принести извинения лишь в случае доказанной вины. По его словам, пока такой причины не существует – он не видит вины ни своей, ни соотечественников.

    Белорусский лидер выразил мнение, что инциденты с зондами используются только как повод оказать давление на Минск. Лукашенко напомнил также о постоянном спросе на белорусские сигареты в сопредельных странах, заявив, что если потребуется что-то поставлять – это всегда возможно сделать легально и открыто.

    В ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что вызвало временную остановку работы Вильнюсского аэропорта.

    Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности назвал «мелким» решение Литвы закрыть пункты пропуска на границе из-за инцидента с воздушными шарами.

    Литовское правительство решило приостановить движение через границу с Белоруссией на месяц из-за угроз национальной безопасности.

    В свою очередь власти Белоруссии ужесточили правила пересечения границы для литовских грузовых автомобилей, мотивируя это односторонними мерами Вильнюса.

    Названа дата возможных переговоров Трампа и Орбана

    Bloomberg: Трамп и Орбан планируют встретиться 8 ноября

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп запланировал провести переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на следующей неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    Как сообщает Bloomberg, встреча должна состояться 8 ноября, но окончательное место ее проведения пока не выбрано, передает ТАСС.

    Напомним, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ближайшее время посетит Вашингтон.

    Ранее Трамп заявил журналистам, что Орбан является «очень хорошим лидером в вопросе управления страной».

    Италия решила использовать кредит ЕС на покупку танков Rheinmetall

    Tекст: Денис Тельманов

    Рим планирует до конца ноября подать Еврокомиссии проект оборонных закупок с целью финансирования покупки новых немецких танков на кредитные средства ЕС, отмечает Defense News.

    Италия может использовать средства оборонного кредита Евросоюза для приобретения новых танков и бронетехники от компании Rheinmetall, сообщает Defense News.

    Как отмечает издание, речь идет о программе SAFE, созданной в 2025 году для предоставления долгосрочных льготных кредитов европейским странам для закупки вооружений.

    Газета Corriere della Sera указывает, что итальянские власти представят подробности запланированных оборонных закупок Еврокомиссии до конца ноября. До этого Reuters сообщало о заявке Италии на получение кредита до 15 млрд евро по европейской оборонной программе SAFE.

    «Италия рассматривает возможность использования кредитного соглашения ЕС для оплаты новых танков и бронетехники, поставленных немецкой компанией Rheinmetall», – подчеркивается в публикации. В рамках SAFE Евросоюз выделил ресурс до 150 млрд евро для поддержки коллективных закупок военной техники и укрепления обороноспособности стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о намерении увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

    Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 млн евро в новый завод по производству 155-миллиметровых снарядов.

    Пушков назвал еще один страх Евросоюза перед членством Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенатор Пушков отметил, что новое торговое соглашение между Украиной и ЕС сохраняет принцип защиты внутреннего рынка европейских стран от дешевых украинских сельхозтоваров.

    «Надо полагать, без этих защитных положений, призванных оградить европейских сельхозпроизводителей от непрошенной конкуренции, оно вообще не было бы подписан. Если исходить из этого, то непохоже, чтобы в ЕС были готовы принять Украину в свой состав – не на словах, а на деле», – написал он в Telegram-канале.

    Пушков пояснил, что Украина в случае вступления в Евросоюз, получит иммунитет от подобных ограничительных мер.

    «И тогда поляки, словаки, французы, да и многие другие горько пожалеют о том дне, когда их правительства дали согласие на ее включение в Евросоюз», – подытожил сенатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством.


    Сийярто: ЕС охвачен военной лихорадкой

    Сийярто заявил, что ЕС готов направить на Украину 200 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Брюссель «охвачены военной лихорадкой» и рассматривают меры по масштабной поддержке Киева в виде 200 млрд евро, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    Евросоюз и Брюссель «действительно охвачены военной лихорадкой», считает венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, передает РИА «Новости».

    По словам Сийярто, выделение 60 млрд евро на вооружение украинской армии и планируемая отправка еще 130 млрд евро на Украину для поддержания работы государства свидетельствуют о подготовке ЕС к войне.

    Министр подчеркнул, что «это трудно назвать чем-то иным, кроме подготовки к войне». Сийярто также обратил внимание, что, по его мнению, украинское руководство теперь «не просит, а требует у Европы денег».

    Глава венгерского МИД добавил, что пока в Будапеште у власти находится национально ориентированное правительство, Венгрия не будет отправлять на Украину своих солдат, оружие или деньги.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не заинтересован в проведении саммита между Россией и США.

    Венгерские власти рассматривают создание альянса с Чехией и Словакией в Евросоюзе с целью противодействия оказанию помощи Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину как инструмент.

    Премьер Греции Мицотакис предложил создать оборонный фонд ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис выступил за учреждение фондового инструмента для поддержки важных оборонных программ Евросоюза, а также усиления кооперации.

    Кириакос Мицотакис во время встречи с еврокомиссаром Петром Серафином высказал убеждение в необходимости создания общеевропейского оборонного фонда для финансирования стратегически значимых проектов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул важность подобных мер в рамках плана ЕС «Готовность 2030» и отметил, что инструменты коллективного финансирования должны стать приоритетом органов Евросоюза.

    Серафин поддержал тезисы премьер-министра и заявил, что оборона должна рассматриваться как первоочередное общественное благо.

    «Я полностью согласен с вашим мнением о том, что оборона – это высшее общественное благо, и что нам следует сосредоточиться на проектах, которые не может реализовать одно государство-член», – отметил еврокомиссар.

    Еврокомиссар по бюджету также призвал утроить расходование средств на защиту границ и миграционную политику, однако признал сложность поиска новых источников финансирования для этих реформ. Он указал на необходимость широкого обсуждения дополнительных возможностей наполнения бюджета Евросоюза.

    Программа «Готовность 2030» предполагает за четыре года привлечь около 800 млрд евро на перевооружение и совместную безопасность. Этот план изначально назывался «Перевооружение Европы», но был переименован после критики ряда стран ЕС, пишет агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши объявили о планах увеличить выпуск ракет для ПЗРК Piorun до примерно 2,6 тыс. в год в течение четырех лет.

    В юго-восточной части Польши начал работу тренировочный лагерь Camp Jomsborg для подготовки примерно 1,2 тыс. военных с Украины одновременно. Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 млн евро в строительство нового завода по производству 155-миллиметровых снарядов.

