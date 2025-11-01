Tекст: Вера Басилая

Словакия рассматривает возможность формирования антиукраинского блока совместно с Венгрией и Чехией, пишут «Известия». Об этом заявил замглавы правящей партии Smer Любош Блаха в интервью изданию.

По словам Блахи, подобная коалиция возможна и даже вероятна.

«Совместные действия тех, кто в Европе еще сохранил здравый ум, не только возможны, но и вероятны. Несмотря на то, что Европа вновь, спустя десятилетия, охвачена коллективным безумием, которое ведет нас всех к войне, упадку и хаосу», – сообщил Блаха.

Блаха отметил, что правительства Словакии, Венгрии и Чехии понимают опасность проводимой Брюсселем политики в отношении Москвы. Как считает политик, выходом для этих стран станет создание оборонительного союза на европейском уровне.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в Европейском союзе для противодействия поддержке Украины.

Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на ввоз украинских товаров.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что ускоренное вступление Украины в Европейский союз нанесет серьезный ущерб объединению и заявил о категорическом непринятии Венгрией подобной стратегии.