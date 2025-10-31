Польша, Венгрия и Словакия сохранили запреты на украинские товары

Tекст: Алексей Дегтярев

Эти три страны продолжают применять национальные запреты на импорт украинских зерновых и других аграрных товаров, хотя с 13 октября вступило в силу обновленное торговое соглашение между ЕС и Украиной, передает Politico.

Эти меры нарушают нормы единого рынка ЕС, которые запрещают создание внутренних торговых барьеров.

Заместитель официального представителя Еврокомиссии Олоф Гилл заявлял, что не видит причин для сохранения этих запретов. По его словам, Еврокомиссия усилит контакты с правительствами Польши, Венгрии и Словакии для урегулирования ситуации.

Еврокомиссия до сих пор не спешила с принятием мер против нарушителей, рассчитывая, что обновленное соглашение снимет проблему, однако политика внутри союза влияет на решения.

В Брюсселе опасаются, что судебные иски против Польши осложнят отношения с новым кабинетом польского премьера Дональда Туска, а выборочные санкции против Венгрии и Словакии вызовут обвинения в двойных стандартах.

В министерстве сельского хозяйства Польши указали, что национальные ограничения не отменяются автоматически после вступления в силу новой сделки. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь подчеркнул, что страна сохранит уровень защиты своего рынка, а министр Словакии Рихард Такач назвал новые европейские гарантии недостаточными для местных фермеров.

Ранее советник венгерского премьера Виктора Орбана Балаж Орбан заявил, что Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.

В сентябре польские фермеры блокировали движение грузовых автомобилей на пункте пропуска «Медыка» на границе с Украиной. В очереди на этом пограничном переходе тогда скапливалось более 680 фур.