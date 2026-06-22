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Кот Ларри прокомментировал отставку Стармера цитатой из песни Queen
Знаменитый британский кот Ларри прокомментировал уход Кира Стармера с поста премьер-министра цитатой из песни Another One Bites the Dust группы Queen.
«Еще один потерпел сокрушительное поражение», – говорится в сообщении на официальной странице главного мышелова на Даунинг-стрит в соцсетях, передает ТАСС.
К публикации была прикреплена фотография шести премьер-министров, покинувших свой пост за последние десять лет. На снимке запечатлены Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и Кир Стармер. Все они возглавляли правительство в период проживания кота Ларри в официальной резиденции с 2011 года.
Напомним, британский премьер-министр Кир Стармер заявил о намерении покинуть пост лидера Лейбористской партии.
Глава правительства подготовил план передачи власти новому лидеру без проведения внутрипартийного голосования.
Ранее знаменитый питомец с Даунинг-стрит высмеял частую смену премьеров в своем официальном аккаунте.