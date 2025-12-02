Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?2 комментария
Российский командир рассказал о панике ВСУ в Красноармейске
Командир Дорошев: ВСУ запаниковали при появлении штурмовиков ВС России в Красноармейске
Появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало панику среди украинских военных, сообщил командир штурмовой роты 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Геннадий Дорошев.
По его словам, украинские военнослужащие растерялись после уничтожения их техники и мотоциклистов, передает ТАСС.
Командир сообщил, что украинское командование утаивало факт нахождения российских войск в городе, в результате чего оборона не была организована должным образом.
Дорошев отметил, что первые российские подразделения заходили в Красноармейск ночью, используя обходные пути и проходя между украинскими позициями. «Искали тропы, ночью продвигались, между противником проходили, использовали пончо», – рассказал командир. Координация действий осуществлялась с воздуха, что позволяло находить пустые укрытия и скрытно продвигаться в городских кварталах.
Командир роты уточнил, что за первые два дня боев было уничтожено шесть единиц техники противника. Российские бойцы устраивали засады и минировали подходы в темноте, не выдавая своих позиций в течение недели. Украинские силы долго не понимали, откуда происходят атаки, и не могли адаптироваться к новым условиям боевых действий.
Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов отметил, что весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован.
Напомним, российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.