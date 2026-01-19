СМИ: Банки заблокировали до 3 млн карт за январь

«Коммерсантъ»: Банки заблокировали до 3 млн карт за январь

Tекст: Вера Басилая

Банки заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов физических лиц за первые недели 2026 года. Такие данные приводят эксперты, отмечая, что в 2025 году в среднем ежемесячно блокировалось около 330 тыс. переводов. Резкое увеличение числа блокировок связано с расширением перечня подозрительных операций по закону 161-ФЗ, с 1 января количество критериев выросло вдвое – до 12, пишет «Коммерсантъ».

Пользователи массово жалуются на необоснованные блокировки карт на финансовых форумах, особенно в случаях, когда причины не объясняются банками. Некоторые клиенты попали под ограничения даже из-за покупок на маркетплейсах – при нескольких пополнениях счета подряд операции были автоматически признаны подозрительными.

По оценке холдинга «Информзащита», временные блокировки затронули 1–2% активных клиентов банков. В ЦБ не раскрывают официальную статистику, но отмечают, что постоянно анализируют эффективность своих требований и готовы вносить коррективы. В частности, недавно был изменен механизм реабилитации продавцов криптовалюты, ошибочно попавших в базы данных подозрительных операций.

С начала года вступил в силу новый приказ Банка России, который существенно расширил критерии подозрительных транзакций для борьбы с мошенничеством.

Ранее юристы и эксперты рынка отметили многочисленные случаи блокировки карт при переводах между своими счетами в российских банках.

Российские банки стали требовать подтверждение степени родства с получателем при переводах крупных сумм для снижения рисков мошенничества.