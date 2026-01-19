Чтобы люди разного этнического происхождения могли мирно и плодотворно взаимодействовать между собой, необходима общая культура, которая предоставляет общий набор правил и общий язык. И в России эта культура и язык – русские.0 комментариев
СМИ: Банки заблокировали до 3 млн карт за январь
«Коммерсантъ»: Банки заблокировали до 3 млн карт за январь
За первые недели января банки временно заблокировали до 3 млн карт и счетов граждан, что связано с расширением критериев подозрительных операций.
Банки заблокировали от 2 до 3 млн карт и счетов физических лиц за первые недели 2026 года. Такие данные приводят эксперты, отмечая, что в 2025 году в среднем ежемесячно блокировалось около 330 тыс. переводов. Резкое увеличение числа блокировок связано с расширением перечня подозрительных операций по закону 161-ФЗ, с 1 января количество критериев выросло вдвое – до 12, пишет «Коммерсантъ».
Пользователи массово жалуются на необоснованные блокировки карт на финансовых форумах, особенно в случаях, когда причины не объясняются банками. Некоторые клиенты попали под ограничения даже из-за покупок на маркетплейсах – при нескольких пополнениях счета подряд операции были автоматически признаны подозрительными.
По оценке холдинга «Информзащита», временные блокировки затронули 1–2% активных клиентов банков. В ЦБ не раскрывают официальную статистику, но отмечают, что постоянно анализируют эффективность своих требований и готовы вносить коррективы. В частности, недавно был изменен механизм реабилитации продавцов криптовалюты, ошибочно попавших в базы данных подозрительных операций.
С начала года вступил в силу новый приказ Банка России, который существенно расширил критерии подозрительных транзакций для борьбы с мошенничеством.
Ранее юристы и эксперты рынка отметили многочисленные случаи блокировки карт при переводах между своими счетами в российских банках.
Российские банки стали требовать подтверждение степени родства с получателем при переводах крупных сумм для снижения рисков мошенничества.