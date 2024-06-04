The Daily Telegraph: НАТО готовит план переброски войск США к границам России

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным издания, готовятся несколько сухопутных коридоров, способных в случае необходимости заменить основной, предполагающий высадку американских военных в порту Роттердама и их переброску в Польшу железнодорожным путем через Нидерланды и Германию, передает ТАСС.

Глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк заявил СМИ, что Россия наносит удары по украинским логистическим базам, поэтому нужны альтернативные маршруты переброски войск.

НАТО больше не кажутся состоятельными крупные логистические базы, потому что в случае потенциального конфликта они могут быть легко атакованы.

По словам Зольфранка, также систем ПВО у НАТО «всегда будет недостаточно» для защиты всех ключевых логистических узлов и других целей в Европе.

Кроме того, пишет The Daily Telegraph, НАТО также готовит коридоры по маршруту Италия – Словения – Хорватия – Венгрия, Греция – Болгария – Румыния, Турция – Болгария – Румыния и Норвегия – Швеция – Финляндия.

Эти пути позволят альянсу обеспечить гибкость в случае потенциальных ударов со стороны России.

Между тем ранее начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия не заинтересована в прямом военном конфликте с Североатлантическим альянсом.