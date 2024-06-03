Глава ВС Британии признал отсутствие у России стремлений начать конфликт с НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

По его мнению, президент Владимир Путин не хочет конфликта и ядерной войны. Военный подчеркнул, что журналистам не стоит использовать формулировки о том, что мир якобы находится на пороге мировой войны, передает ТАСС.

При этом он согласен, что в последние годы мир стал немного опаснее, однако необходимо различать нынешнюю обстановку на международной арене и «реально серьезные и глубокие угрозы», образовавшиеся в преддверии Второй мировой войны.

Радакин добавил, что украинский конфликт является экономическим противостоянием.

«Это война экономик, логистики, промышленного производства и политической воли», – заявил адмирал. Он подчеркнул, что российские войска добиваются тактических преимуществ на земле. Однако военный выразил уверенность в «победе Украины», но не раскрыл свои слова.

Также начальник штаба обороны указал, что уровень взаимодействия в оборонной сфере у западных союзников выше, чем у России и Китая. Он привел в пример действия США и Великобритании по уничтожению запущенных Ираном в сторону Израиля дронов и ракет в апреле.

Ранее военный обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн заявил, что Россия за период проведения СВО вселила панику в голову генералов НАТО, в итоге прощупала «путь к победе».