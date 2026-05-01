  • Новость часаЯпония закупила российскую нефть на фоне ситуации вокруг Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    1 мая 2026, 18:24 • Новости дня

    Голикова сообщила о сокращении времени диагностики инфекций в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время диагностики ряда инфекционных заболеваний в России сократилось с полутора часов до 30 минут благодаря созданию 69 новых экспресс-тестов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме партии «Единая Россия. Есть результат!».

    Работа ведется в рамках реализации Федерального проекта «Санитарный щит страны», передает РИА «Новости».

    Голикова подчеркнула, что ранее в российские регионы поступили 25 мобильных лабораторий, что позволило сократить время реагирования на вспышки опасных инфекций по стране до 24 часов. Также, по словам вице-премьера, почти 40 млн россиян, включая участников спецоперации на Украине, в 2025 году получили специализированную медицинскую помощь.

    Вице-премьер добавила, что продолжается расширение базовой программы обязательного медицинского страхования: сегодня в нее включают новые уникальные методы лечения. В ближайшее время Минздрав утвердит приказ о введении новой специальности – врача здорового долголетия, у этих специалистов появятся собственные функционал и обязанности.

    Голикова уточнила, что уже 264 специалиста из 50 регионов прошли соответствующую переподготовку для работы по направлению здорового долголетия и эта работа будет продолжаться. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что такие врачи должны обладать особенно высокими коммуникативными навыками, ведь к ним обращаются не только с жалобами на здоровье, но и в предрисковых ситуациях, что требует особого внимания.

    Ранее в России создали вакцину от гриппа с быстрой модификацией.

    1 мая 2026, 03:07 • Новости дня
    Гинцбург рассказал о первых результатах лечения вакциной от меланомы

    Гинцбург сообщил о первых иммунных изменениях после введения вакцины пациенту

    Tекст: Вера Басилая

    У первого пациента, которому начали вводить новую вакцину от меланомы, зафиксированы первые изменения в анализах после начального этапа терапии, заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    Первые результаты терапии новой вакциной от меланомы показали положительную динамику, передает РИА «Новости». Как сообщил Гинцбург, у первого пациента, которому сделали прививку, уже заметны небольшие сдвиги в анализах крови, в частности в продукции нужных цитокинов.

    «У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», – отметил Гинцбург.

    Пациенту предстоит пройти еще около десяти введений вакцины, поэтому основные иммунологические результаты ожидаются позже. Сейчас он находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение препарата планируется провести между майскими праздниками.

    Ранее российские врачи ввели мРНК-вакцину от рака первому пациенту из Курской области.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о хорошем самочувствии этого больного.

    Разработчики препарата планируют применять данную технологию для терапии других видов онкологических заболеваний.

    30 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт объяснил повышенное внимание Пашиняна к Зеленскому

    Эксперт: Дружба с Зеленским станет для Пашиняна оплатой предвыборной поддержки ЕС

    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Приглашение Владимира Зеленского на саммит ЕС – Армения подтверждает курс Еревана на шаги в сторону разрыва отношений с Москвой. По мере приближения парламентских выборов в стране эта линия лишь ужесточается, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Силаев. Напомним, в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества с возможным участием Зеленского.

    «Саммит ЕС – Армения носит в значительной степени предвыборный характер. Евросоюз пытается продемонстрировать свою поддержку Никола Пашиняна, поэтому на предстоящем мероприятии Брюссель, вероятно, пообещает Еревану что-то серьезное», – сказал глава лаборатории интеллектуального анализа данных МГИМО Николай Силаев.

    «В этом контексте приглашение Арменией Владимира Зеленского выглядит логичным продолжением линии на сближение с ЕС. Внимание к этому человеку стало своеобразной политической данью Пашиняна за помощь со стороны Европы. Это открытый, уже ничем неограниченный шаг в сторону разрыва отношений с Россией», – добавил он.

    «При этом показателен контраст во взаимоотношениях ЕС с Грузией, где тема Украины также активно использовалась в электоральной повестке. Однако там стране прямо предлагали вступить в конфронтацию с Москвой, тогда как Армения может избежать противостояния», – отметил собеседник.

    «Конечно, реакция на происходящее внутри Армении будет неоднородной из-за различий в позициях сторонников и оппонентов Пашиняна. Ключевым остается вопрос, как на приглашение Зеленского отреагируют неопределившиеся избиратели и сможет ли премьер привлекательно «обернуть» происходящее для этой части населения», – резюмировал Силаев.

    Напомним, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества, в котором ожидается участие около 50 высокопоставленных делегаций. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Евросовета Антониу Кошта выступят сопредседателями встречи, которая пройдет перед первым в истории двусторонним саммитом Армения – ЕС 4-5 мая.

    Пашинян ожидает, что глава киевского режима Владимир Зеленский также посетит саммит, передает РИА «Новости». Политик также отметил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества».

    Ранее, 20 апреля, Пашинян заявил об отказе Армении возобновлять работу в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), назвав членство в организации «замороженным». При этом премьер не исключил, что окончательное решение о выходе будет зависеть от развития ситуации.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, напомнила, что Ереван де-юре остается участником Договора. «Есть юридически оформленная договоренность, называйте это как хотите, понимание, решение, которое очевидно свидетельствует о том, что Ереван – полноправный член ОДКБ со всеми вытекающими как правами, так и обязанностями», – подчеркнула дипломат, передает ТАСС.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    30 апреля 2026, 22:17 • Новости дня
    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»

    Россия успешно запустила в космос ракету-носитель нового поколения «Союз-5»
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию, сообщили в Роскосмосе.

    Первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний прошел успешно, сообщил в Max Роскосмос.

    По данным Роскосмоса, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом районе акватории Тихого океана.

    В Роскосмосе подчеркнули, что «Союз-5» оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, а ее преимущества включают снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

    Роскосмос запустил ракету-носитель среднего класса «Союз-5» с космодрома Байконур.

    1 мая 2026, 12:51 • Новости дня
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу

    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия»/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    «Союз-5» – это принципиально новая ракета семейства «Союз». Она позволит выводить на околоземную орбиту полезные грузы, из которых в дальнейшем может быть собрана отдельная российская космическая станция, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос отчитался об успешном запуске «Союза-5».

    «Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он.

    Собеседник подчеркивает: 17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

    «Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

    К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс.

    «Байтарек стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

    Он убежден: так как Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

    Что важно, «Союз-5» дает России возможность на истинно суверенную космическую программу. «Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

    «Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – смеси несимметричного демитилгидрозина и азотного дидроксида. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример спикер.

    «В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона», – конкретизирует Анпилогов.

    «В целом, если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью. Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – заключил аналитик.

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    В Роскосмосе позднее уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

    30 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур

    Ракета «Союз-5» успешно стартовала с космодрома Байконур
    @ Пресс-служба Роскосмоса/РКК «Энергия/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

    Старт состоялся в 21.00 по московскому времени и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний, передает ТАСС.

    «Сегодня состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он добавил, что эксплуатация этой ракеты позволит существенно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки, что благоприятно скажется на экономике запусков космических аппаратов.

    Ранее Баканов сообщил о завершении донастроек ракеты «Союз-5». В начале апреля «Союз-5» установили на стартовый стол Байконура.

    30 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    МИД сообщил о визите спецпредставителя генсека ООН в Белгородскую область
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Визит специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессы Фрезье в Белгородскую область наглядно продемонстрировал террористический характер действий Киева, заявил МИД России.

    Как сообщили в российском дипведомстве, эта поездка стала первой подобной миссией представителя ООН в приграничные районы России.

    Цель визита заключалась в том, чтобы руководство Секретариата ООН получило объективную информацию «из первых рук» о гуманитарной ситуации в регионе, сообщается на сайте министерства. В МИД подчеркнули, что регион регулярно подвергается террористическим обстрелам со стороны вооруженных формирований Киева, что приводит к значительным разрушениям. Кроме того, обсуждались меры, предпринимаемые властями региона для защиты мирных жителей и восстановления инфраструктуры.

    По словам российских дипломатов, посещение Белгородской области позволило продемонстрировать факты, которые западные политики и СМИ стараются скрывать. В МИД особо отметили, что действия Киева против гражданского населения России имеют целенаправленный террористический характер.

    Накануне при атаке дронов под Белгородом пострадали трое мирных жителей. Кроме того, трое погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по белгородскому автобусу.

    Во вторник атаке со стороны Украины подвергся социальный объект в селе Доброе Белгородской области.

    30 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню

    Вынесен на обсуждение ГОСТ на русскую кухню
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ближайший месяц завершится общественное обсуждение ГОСТа на блюда русской кухни, после чего стандарт планируется утвердить во втором квартале 2026 года, сообщили в Роскачестве.

    ГОСТ на блюда русской кухни может быть принят во втором квартале этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роскачества Максима Протасова. Документ уже находится на этапе общественного обсуждения, которое должно завершиться в течение ближайшего месяца.

    «ГОСТ уже вынесен на общественное обсуждение. Активно идет обсуждение экспертов, специалистов первой версии национального стандарта по русской кухне. Общественное обсуждение должно завершиться в течение ближайшего месяца. Мы считаем, что ГОСТ должен быть принят в течение второго квартала этого года», – заявил Протасов.

    В первую версию национального стандарта включено около 180 блюд, однако в процессе доработки их количество может вырасти до 300. Проект ГОСТа был подготовлен рабочей группой при Минпромторге при участии Роскачества, в документе объединены рекомендации по технологии изготовления и лучшие традиции русской кухни, а также принципы использования аутентичных ингредиентов.

    Стандарт призван способствовать формированию современного и привлекательного образа русской кухни как внутри страны, так и за рубежом. Проект получил концептуальную поддержку ресторанного сообщества. При этом применение ГОСТа будет носить добровольный характер и станет ориентиром для предпринимателей, ориентированных на русскую кухню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в проект первого ГОСТа традиционной русской кухни включили рекомендации по технологии приготовления вареников и запеканки. В проект национального стандарта русской кухни также вошли рекомендации по подаче зефира с фруктовым соком или винным сиропом и по охлаждению сливочного десерта.

    Кроме того, в рамках ГОСТа на традиционную русскую кухню разработали технологию приготовления национального блюда гоголь-моголь.

    1 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    @ Екатерина Штукина/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Петербурге пошутил, что при цифровизации здравоохранения «врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно».

    При этом Медведев отметил, что цифровизация медицины – правильный путь, однако пациент должен иметь возможность получить услуги и в бумажной форме, если он этого хочет, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы с медицинским персоналом он подчеркнул, что не поддерживает дублирование работы, когда врачу приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном виде.

    Медведев также акцентировал внимание на необходимости контроля за работодателями при обеспечении прохождения профилактических осмотров и диспансеризации сотрудников на рабочем месте. Он отметил, что не все руководители поддерживают этот проект из-за дополнительных расходов и сокращения рабочего времени. По его словам, надзор за исполнением соглашений – задача органов здравоохранения, правительства и партии «Единая Россия».

    В рамках визита Медведев ознакомился с работой отделения интенсивной терапии новорожденных, отделения анестезиологии-реанимации, а также с деятельностью телемедицинского центра, где за 2025 год было проведено более 20 тыс. консультаций. Кроме того, он посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1 600 хирургических вмешательств при заболеваниях аорты и периферических артерий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    30 апреля 2026, 23:05 • Новости дня
    В Казахстане назвали историческим запуск ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре

    Tекст: Вера Басилая

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заявили, что запуск новой ракеты среднего класса «Союз-5/Сункар» с 45-й площадки Байконура стал историческим для страны событием.

    Запуск ракеты-носителя «Союз-5/Сункар» с космодрома Байконур стал историческим событием для Казахстана, передает РИА «Новости».

    В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития республики подчеркнули, что запуск стал первым испытательным пуском новой ракеты среднего класса, созданной в рамках совместного проекта с Россией.

    В ведомстве сообщили, что в ходе летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени «Союз-5» отработали в штатном режиме, а макет полезной нагрузки был успешно выведен на расчетную траекторию. Это подтвердило полную готовность всей инженерной инфраструктуры комплекса для дальнейшего вывода Казахстана на мировой рынок космических услуг.

    Представители министерства заявили: «Сегодняшний пуск доказывает, что Казахстан сформировал все необходимые элементы для полноценного участия в космической индустрии, включая собственную пусковую инфраструктуру, национальные спутниковые проекты и высококвалифицированные инженерные кадры».

    Проект реализуется совместным предприятием «СП Байтерек», отвечающим за развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры для новых ракет-носителей.

    Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.

    30 апреля 2026, 23:52 • Новости дня
    Роскосмос заявил о планах улучшить характеристики ракеты «Союз-5»

    Tекст: Вера Басилая

    Госкорпорация «Роскосмос» намерена модернизировать ракету Союз-5, чтобы увеличить количество спутников, выводимых на орбиту, после успешного первого пуска, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

    Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил о намерении совершенствовать ракету «Союз-5» после первого успешного запуска с космодрома Байконур, который прошел 30 апреля в 21.00 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    «Будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту», – отметил Баканов.

    Роскосмос сообщил об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур.

    Первая и вторая ступени ракеты штатно отработали во время летно-конструкторских испытаний.

    Министерство цифрового развития Казахстана назвало этот старт историческим событием для республики.

    30 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    СК возбудил дело после массового отравления детей на Урале

    СК возбудил дело после массового отравления детей в Свердловской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти начали расследование после того, как учащиеся и сотрудники школы и детсада в Свердловской области обратились с жалобами на отравление, сообщили в СК по региону.

    Уголовное дело по статье 236 УК РФ возбудили после сообщений о массовом отравлении детей и сотрудников в школе № 30 и детском саду № 8 поселка Большой Исток, сообщает СУ СК по Свердловской области. В ведомстве уточнили, что инцидент связан с нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

    Ранее региональное управление Роспотребнадзора выявило болезнетворные микроорганизмы в воде из скважины, снабжавшей оба учреждения. По данным прокуратуры, на симптомы отравления пожаловались не менее 17 учащихся и восемь сотрудников.

    В сообщении СК говорится: «По сообщению об обращении за медицинской помощью ряда малолетних учащихся одной из городских школ, а также нескольких детей, посещающих местный детский сад в поселке Большой Исток, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)».

    Сотрудники ведомства осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей и устанавливают точное количество пострадавших, а также степень тяжести вреда их здоровью.

    Ранее в Вологодской области школьников госпитализировали с пищевым отравлением. До этого следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления 27 воспитанников детского сада в Одинцово.

    А в начале апреля в детском лагере «Исетские зори» в той же Свердловской области зафиксировали 14 случаев острой кишечной инфекции, у пятерых детей выявили норовирус.


    30 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин пообещал следить за работой новых властей Дагестана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль будет внимательно следить за работой новой команды в руководстве Дагестана.

    «Я в Москве вот здесь, из этих помещений, тоже буду внимательно смотреть, как будет работать новая команда», – сказал он на встрече с представителями Дагестана, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики, а также выразил поддержку назначению заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства Дагестана.

    Президент сообщил о продолжении курса Меликова после смены главы Дагестана.

    30 апреля 2026, 19:28 • Новости дня
    Администрация Дагестана заявила о продолжении полномочий Меликова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сергей Меликов остается исполняющим обязанности главы Республики Дагестан до принятия решения президентом страны, сообщила пресс-служба главы Дагестана.

    «Сергей Меликов продолжает исполнять обязанности главы Дагестана до выхода соответствующего решения президента России», – сказано в сообщении пресс-службы в Max.

    Напомним, в четверг Путин сообщил о переходе главы Дагестана на новую работу. Он поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы республики.

    Президент пообещал следить за работой новых властей Дагестана.

    1 мая 2026, 01:35 • Новости дня
    Бутягин заявил о слежке украинских властей во время поездок по Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, недавно освобожденный из польской тюрьмы, сообщил, что украинские власти отслеживали его перемещения по Европе, направляя запросы в страны, где он читал лекции.

    Александр Бутягин сообщил, что за ним следили украинские власти во время его поездок по Европе, пишут «Известия».

    «Это выяснилось уже потом, когда я был в Польше. Оказывается, что они все это время отслеживали мои действия», – рассказал археолог.

    По его словам, Киев рассылал запросы в разные страны, где он читал лекции, но только польские власти пошли навстречу Украине.

    Освобожденный из польской тюрьмы археолог также рассказал, что планирует снова поехать в Крым в ближайшие месяцы. «Может быть будет даже конференция, на нее съезжу ... может быть в мае, но в июле точно», – заявил Бутягин.

    После возвращения в Петербург Бутягин намерен самостоятельно добраться домой и первым делом пойти в Эрмитаж, где он работает. Он отметил, что большинство рабочих проектов выполнил заранее, чтобы не подвести музей своим отсутствием.

    Бутягин добавил, что хочет сам дойти до дома, чтобы почувствовать, будто не было пережитого в польской тюрьме.

    В декабре 2025 года польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Киева.

    Позже местная прокуратура направила в суд Варшавы ходатайство об экстрадиции ученого на Украину.

    В апреле археолог покинул польскую тюрьму благодаря обмену заключенными между Польшей и Белоруссией.

    Главное
    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США
    Женщина рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии и обратилась в СК
    Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
    Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия открыла новую веху суверенной космической программы

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». Полет проходит штатно. В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Европа увязла в спирали милитаризма

    Сегодня Европа – главный антагонист России. Германия, Франция, Прибалтика и Скандинавия соревнуются в готовности к прямому боевому столкновению с Москвой, наращивая военные бюджеты и запуская беспрецедентные армейские проекты. А ведь еще в начале 2000-х ЕС считался едва ли не символом миролюбия. Как экономический блок постепенно превращается в военный? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации