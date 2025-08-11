Поскольку лидеры России и США остановили свой выбор на Аляске как месте для проведения переговоров на высшем уроне между двумя странами, стоит поразмышлять о причине и значении этого выбора.6 комментариев
Женщина проехалась на крыше машины украинского ТЦК, чтобы спасти мужа
В Волынской области женщина, чей муж оказался в микроавтобусе украинского военкомата, забралась на крышу движущегося автомобиля и ехала так некоторое время, пытаясь помешать мобилизации супруга, сообщили украинские СМИ.
По данным издания«Страна.ua», супругу женщины задержали представители территориального центра комплектования Волынской области, а сама она попыталась остановить микроавтобус прямо во время движения, забравшись на его крышу, передает РИА «Новости».
Микроавтобус остановился, и сопровождающие мужчины попытались снять женщину с автомобиля.
В последние месяцы в интернете распространяются многочисленные видео, где украинские военкомы силой забирают мужчин для отправки в армию, иногда используя грубую физическую силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми: фиксируются избиения, злоупотребления полномочиями и даже провоцирование аварий для задержания граждан.
Ранее в Ровенской области группа мужчин освободила депутата Виктора Москвича из автобуса ТЦК, после чего он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.
В Черкассах мужчина, пытавшийся спастись от мобилизации, выпрыгнул из окна.
В Полтавской области местные жители заблокировали автобус центра комплектования, что позволило нескольким мобилизованным сбежать.