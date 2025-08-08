На Украине отбили у сотрудников ТЦК депутата Москвича

Украинцы отбили у ТЦК депутата Москвича и вывезли его в больницу

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ сообщили, что группа мужчин на автомобиле подрезала автобус территориального центра комплектования, в котором находился депутат Виктор Москвич. По их данным, мужчины потребовали передать им Москвича, вели себя агрессивно и спровоцировали потасовку, передает ТАСС.

В результате инцидента на место приехали полиция и скорая помощь. Москвича госпитализировали с подозрением на инфаркт. Полиция проводила проверку в отношении шести мужчин, которые сорвали мобилизацию депутата, и им могла грозить ответственность от восьми до 15 лет тюрьмы. Однако, как уточнили в издании, уголовное производство открыто не было.

Ранее граждане подконтрольных Киеву районов Херсонской и Запорожской областей создали группы для сопротивления территориальным центрам комплектования.

В Полтавской области местные жители заблокировали автобус центра комплектования, чтобы несколько мобилизованных смогли сбежать.

Сотрудников территориальных центров на Украине обязали носить нагрудные мини-камеры.

Украинцы начали активнее сообщать координаты центров комплектования после ударов Вооруженных сил России.