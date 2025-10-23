  • Новость часаПутин: Многодетные семьи должны стать нормой в России
    Как российские войска готовятся к штурму Херсона
    Захарова: Следующим пакетом санкций ЕС запретит перелетным птицам транзит над Россией
    СМИ сообщили о задержании главы Агентства по страхованию вкладов Мельникова
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Путин заявил, что демографические проблемы нельзя решать за счет хаотичной миграции
    Матвиенко: Cемейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку
    Юшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    Госдолг США достиг 38,02 трлн долларов
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 16:52 • Новости дня

    Россия передала Украине тысячу тел военнослужащих ВСУ

    Россия и Украина обменялись телами военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    В четверг Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

    «Сегодня в рамках cтамбульских договоренностей Россия передала Украине 1000 тел погибших солдат ВСУ, украинская сторона передала России 31 тело погибших российских военнослужащих», – приводит агентство слова собеседника.

    Обмен осуществлялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее на переговорах в Стамбуле.

    В августе российская сторона осуществила передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины.

    23 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

    Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России

    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на  Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

    «Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

    Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

    «Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России –  ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    Комментарии (14)
    23 октября 2025, 02:15 • Новости дня
    Челябинский губернатор уточнил данные по погибшим и пострадавшим в Копейске

    Губернатор Текслер уточнил данные по погибшим и пострадавшим при ЧП в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    На месте пожара после взрыва на предприятии в Копейске ликвидировано открытое горение, осуществляется проливка, после чего спасатели приступят к разбору завалов, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние. Уточняем информацию по пропавшим без вести», – сказано в посте.

    Текслер подчеркнул, что родным и близким погибших, а также пострадавшим окажут помощь и поддержку, в том числе психологическую.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. По уточненным данным ранее сообщалось о семерых погибших.

    Комментарии (6)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 23:13 • Новости дня
    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»

    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»

    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что польское правительство охвачен военным психозом и поддерживает разрушение тысячелетней венгерско-польской дружбы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия польских властей свидетельствуют о том, что их охватил военный психоз, передает ТАСС.

    По его словам, представители польского правительства хотят разрушить историческую венгерско-польскую дружбу и поддерживают диверсионные действия против нефтепровода «Дружба», аналогичные произошедшему с «Северным потоком». Орбан отметил, что возможные атаки на трубопровод нанесут серьезный ущерб венгерским семьям.

    «Это полное безумие! Мы за дружбу наших народов. Боже, храни Польшу!» – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В августе министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто сообщал, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского подразделения, причастного к атакам на нефтепровод «Дружба». Глава МИД Венгрии подчеркивал, что подобные действия рассматриваются как посягательство на суверенитет страны. Позже венгерское миграционное ведомство объявило, что командующему силами беспилотных систем ВСУ запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону на три года.

    Ранее глава МИД Польши Сикорский фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду, что ВСУ удастся вывести его из строя.

    До этого окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина с Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (8)
    23 октября 2025, 00:53 • Новости дня
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава ЦИК России Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области, напомнив о недопустимости поправок в законодательство о выборах.

    «Элла Памфилова направила телеграмму в адрес Законодательного собрания Запорожской области с предупреждением о недопустимости внесения поправок в законодательство о выборах, ведущих к развалу избирательной системы региона», – сказано в Telegram-канале ЦИК страны.

    Там объяснили, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий внес в Запорожское заксобрание проект закона, который может наделить главу области и региональный парламент правом распустить областную избирательную комиссию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за последний год интерес молодежи в возрасте от 16 до 22 лет к общественному наблюдению за выборами значительно возрос, эксперты охарактеризовали этот рост как «взрывной».


    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 22:05 • Новости дня
    Глава Росрыболовства допустил ответные меры России на действия Норвегии

    Tекст: Ирма Каплан

    Росрыболовство рассматривает введение ответных шагов против норвежских рыбопромысловых судов на фоне сохраняющихся ограничений с норвежской стороны в текущем году, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

    По его словам, российская сторона категорически не согласна с заявлением Норвегии о работе в рамках действующего соглашения, при этом норвежцы не собираются отменять введенные ограничения, сообщил он ТАСС.

    «Мы сейчас готовим уже ответные меры, которые объявим норвежской стороне своевременно. Пока наши дальнейшие переговоры стоят на паузе, сроки о проведении следующих консультаций не определены и в том числе о проведении смешанной комиссии по рыбному хозяйству, которую нам необходимо провести для того, чтобы распределить объем на следующий год», – заявил Шестаков.

    Глава Росрыболовства отметил, что ситуация пока не влияет на запасы рыбы, поскольку в 2025 году действуют прежние договоренности, установленные годом ранее. В полном объеме незаконные меры со стороны Норвегии будут иметь последствия с 2026 года, резюмировал Шестаков.

    Напомним, в ноябре 2024 года Россия и Норвегия подписали протокол о квотах на вылов трески и других рыболовных ресурсов в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год, при этом квота на треску стала минимальной за 33 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле текущего года Осло наложил ряд запретов на российские рыболовецкие компании. В ответ Москва заявила о готовности  ограничить доступ норвежских судов к российской исключительной экономической зоне, если запрет на промысел для российских компаний не будет снят.

    Комментарии (12)
    22 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России

    WSJ: США разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, передает РИА «Новости».

    По данным издания, это решение было принято без широкой огласки после того, как полномочия по координации подобных ударов были переданы от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу. Гринкевич также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.

    Издание пишет, что решение снять ограничения на удары вглубь России было принято еще до встречи Трампа и Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

    Ранее газета Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не может рассчитывать на быстрые поставки ракет Tomahawk. Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    @ Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social на тему статьи Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать против России дальнобойные ракеты, назвав информацию фейком.

    «Публикация Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, является фейком», – приводит ТАСС сообщение американского лидера.

    Трамп добавил, что США не имеют к этим ракетам никакого отношения, кто б их ни поставлял Киеву и чего бы Украина с ними ни делала.

    Напомним, ранее газета WSJ выпустила статью, в которой сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Комментарии (5)
    22 октября 2025, 22:58 • Новости дня
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    Губернатор Текслер сообщил о четырех погибших при взрыве в Копейске
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Не менее четырех человек погибли и несколько пострадали при взрыве на промышленном предприятии Копейска, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

    «По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается», – сказано в посте.

    Как сообщили ТАСС в медицинских службах города, пять человек пострадали при взрыве.

    «В результате взрыва пять человек получили ранения, им оказывается медицинская помощь», – сказал источник агентства.

    Ранее губернатор Текслер сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    Комментарии (4)
    23 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису

    МИД КНР заявил о невозможности решить кризис на Украине давлением на Путина

    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису
    @ Johannes Neudecker/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры, а не принуждение или давление на президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не способно привести к разрешению украинского кризиса, передает ТАСС.

    Китайский дипломат отметил, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования ситуации на Украине. Го Цзякунь подчеркнул, что любые попытки принуждения и давления не помогут решить существующие проблемы. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос западной журналистки, которая просила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может оказать значительное влияние на Владимира Путина в вопросе Украины.

    Ранее министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коллективный Запад, поставив задачу нанести России стратегическое поражение, обрек на стратегическое поражение самого себя.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 18:35 • Новости дня
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    Политолог Ткаченко: Рано или поздно Сербию принудят к антироссийским санкциям
    @ Christian Spicker/imago-images.de/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Давление на Сербию по вопросу организации антироссийских санкций со стороны ЕС будет усиливаться. Брюссель понимает, что общество республики нацелено на евроинтеграцию, поэтому рано или поздно Белграду придется согласиться на выдвигаемые организацией условия, сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее в ЕС приняли резолюцию, останавливающую вступление Сербии до введения Белградом санкций против России.

    «Резолюция Европарламента не является документом, устанавливающим обязательные условия. Это скорее рекомендательный акт», – отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Сама по себе эта резолюция не окажет существенного влияния на Сербию. Однако мы наблюдаем усиление давления на Белград – недавно Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что страна не сможет вступить в ЕС без введения санкций против России», – поясняет эксперт.

    «Это свидетельствует о целенаправленной кампании по принуждению Сербии к ограничительным мерам в отношении Москвы. В перспективе давление будет только нарастать, и вопрос присоединения Белграда к санкциям становится вопросом времени», – полагает собеседник.

    «Скорее всего, решение отложат до окончания президентского срока Александра Вучича. Но в дальнейшем тема обострится, поскольку в сербском обществе существует консенсус о необходимости вступления в ЕС. Это неизбежно потребует определенных уступок по российскому направлению», – добавляет Ткаченко.

    Ранее Европарламент поддержал резолюцию, приостанавливающую процесс вступления Сербии в ЕС до введения Белградом санкций против России. В соответствующем голосовании участвовали 632 депутата. Из них 457 поддержали инициативу. В то же время против выступили 103 человека, а воздержались – 72.

    Резолюция была предложена на фоне критики реакции Белграда на протесты в Нови-Саде, которые прошли в ноябре 2024 года. Документ подчеркивает, что дальнейшее продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при «измеримом и устойчивом прогрессе» в ключевых сферах, включая верховенство закона, борьбу с коррупцией, независимость правосудия и свободу СМИ.

    Особое внимание уделяется необходимости полного согласования Сербии с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза, включая введение санкций против России. В резолюции отмечено, что только выполнение этих условий позволит продолжить переговоры о вступлении страны в ЕС.

    До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также отмечала, что присоединение к антироссийским ограничениям станет наглядным доказательством «соответствия Сербии внешней политике ЕС». По ее оценке, в настоящий момент дипломатия Белграда на 61% отвечает требованиям Брюсселя, однако этого показателя «недостаточно».

    На этом фоне президент республики Александр Вучич сказал, что главной причиной, отделяющей Сербию от союза, является отказ от введения санкций против Москвы, напоминает РИА «Новости». Он также добавил: если бы данное обстоятельство отсутствовало, Белград был бы уже «в самом конце пути» присоединения к ЕС.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 17:56 • Новости дня
    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году

    В Росрыболовстве спрогнозировали снижение цен на красную икру

    В Росрыболовстве спрогнозировали динамику цен на красную икру к Новому году
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на красную икру в России могут снизиться к Новому году на фоне увеличения ее производства, сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума.

    «Чем больше предложение, тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», – заявил Шестаков, передает ТАСС.

    Он отметил, что по итогам 2025 года объем производства красной икры может достичь 15 тыс. тонн.

    Ранее глава Минсельхоза России Оксана Лут сообщила, что на Дальнем Востоке увеличился вылов лосося.

    Комментарии (5)
    23 октября 2025, 03:13 • Новости дня
    Захарова объяснила ненависть к России у «нынешнего режима в Риге»

    Tекст: Ирма Каплан

    МИД Латвии заявил о запрете самолету президента России Владимира Путина лететь через свое воздушное пространство в Венгрию, где могла произойти гипотетическая встреча с его американским коллегой Дональдом Трампом – официальный представитель МИД России Мария Захарова составила объяснение подобному выпаду.

    «Ненависть к России у нынешнего режима в Риге определяется стремлением взять реванш за разгром латышского коллаборационизма советскими войсками», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Захарова пояснила, на случай, если Трамп решит поинтересоваться, что означает «Латвия» и почему ее режим так себя ведет. Она напомнила, что Латвия является одной из немногих территорий, где гитлеровцам удалось реализовать центральную задачу геноцида восточноевропейского населения – решить «еврейский вопрос».

    «При этом самую активную роль в уничтожении своих соседей – 89% евреев (70 тыс. латвийских евреев и 20 тыс. привезенных из других стран) – сыграло коренное население Латвии. Кровавое избиение озверевшими латышскими националистами своих сограждан зачастую начиналось еще до прихода нацистов. Сегодня Рига официально чествует соучастников Холокоста в качестве борцов за независимость, ежегодно разрешая «марши легионеров». Здесь фактически реализована ревизия итогов Второй Мировой войны», – объяснила представитель МИД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Латвия ввела платную запись для въезда с восточной границы. Белорусские пограничники обнаружили в Браславском районе двух граждан Эритреи с телом погибшего товарища, которого, по их словам, избили на территории Латвии.

    Комментарии (3)
    23 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он уточнил, что под огнем противника российское бойцы высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.

    «Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – написал о в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщал, что российские военные наносят  удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города. Российские войска также захватили  ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне. В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах.


    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 05:47 • Новости дня
    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах
    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев убирать за питомцами в подъездах
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Депутаты Госдумы предложили обязать владельцев домашних животных убирать за питомцами в местах общего пользования многоквартирных домов, включая подъезды.

    Пока хозяева домашних животных обязаны убирать за питомцами только во время выгула на улице. Новый законопроект предусматривает обязанность убирать продукты жизнедеятельности животных и в местах общего пользования многоквартирных домов, передает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

    Порядок уборки будет определяться органами местного самоуправления. Помимо этого, законопроект вводит запрет на посещение магазинов, кафе и ресторанов, медицинских, образовательных и культурных организаций с собаками, кроме собак-проводников.

    В проекте закреплены также требования к перевозке животных в общественном транспорте. Домашних питомцев предлагается перевозить на коротком поводке, в наморднике или в специальной переноске.

    Если законопроект будет принят, новые требования начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ветеринар Галкина предупредила владельцев собак о начале сезона вольерного кашля. Главный кинолог России выступил против расширения списка опасных пород собак.

    Комментарии (10)
    23 октября 2025, 01:07 • Новости дня
    Стало известно об увеличении числа погибших и пострадавших при ЧП в Копейске

    Оперслужбы заявили об увеличении числа погибших и пострадавших в Копейске

    Tекст: Ирма Каплан

    По данным оперслужб, в результате взрывов на промышленном предприятии в Копейске Челябинской области погибли семь человек.

    «Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших – до шести. Данные предварительные», – сообщил источник ТАСС.

    Напомним, губернатор Текслер вечером среды сообщил о взрыве на предприятии в Копейске, заверив, что опасности для населения и гражданских построек нет.

    По его данным, не менее четырех человек погибли и несколько пострадали. Информация уточняется.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще один взрыв в очаге возгорания произошел на предприятии в Копейске. Челябинский губернатор рассказал о состоянии пострадавших при ЧП и пообещал помощь и поддержку семьям погибших и пострадавших.


    Комментарии (0)
    «Камаз» назвал себя самым засанкционированным предприятием России
    Путин наградил военкора Зуева орденом Мужества посмертно
    Захарова: Строительство туннеля между Россией и США невозможно без политической воли
    МИД заявил о попытках Польши вовлечь США в авантюру с ядерным оружием
    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
    Умер двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков
    Врач объяснила опасность запивания еды соками и газировкой

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

