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              Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

              Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространство   24 сентября 2019, 22:50
              Фото: mil.ru
              Текст: Оксана Борисова

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              Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда.

              Во вторник МИД Эстонии вызвал на ковер российского посла Александра Петрова и вручил ему ноту протеста. Как следует из ее текста, накануне вечером российский Су-34 нарушил воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Как заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД советник МИД Эстонии Тревис Бритта, российский самолет находился в воздушном пространстве республики менее минуты.

              «Транспондер самолета был выключен, и план полета не был подан. Самолет не поддерживал радиосвязь с управлением воздушного движения Эстонии», – посетовал Бритта, сославшись при этом на данные минобороны республики. Дипломат добавил, что это уже второе нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ в этом году.

              В Москве информацию Таллина назвали ложью. Как пояснили в Минобороны России, Су-34 выполнял плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря, причем «маршрут был заранее согласован, экипаж находился на связи – в том числе с эстонскими диспетчерами».

              Из этого сообщения можно сделать вывод, что российское военное ведомство обсуждает маршруты пролета ВКС с Таллином и даже поддерживает по пути диалог с диспетчерами из страны НАТО.

              Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр вполне допускает, что ВКС контактируют с авиационными службами Эстонии. «Это было бы разумно. Особенно вероятно, что ВКС согласовывают маршрут во время учений, когда условия приближены к боевым. Представьте себе: летит над Балтикой группа истребителей в сопровождении какого-нибудь самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Тогда они могут согласовать, сказать диспетчеру, что, мол, да, летят, но цели устроить неприятности у них нет», – пояснил Фельгенгауэр.

              Эксперт напоминает, что воздушный коридор в небе над Финским заливом для российских самолетов очень узок, он сильно ограничен с севера воздушным пространством Финляндии, а с юга – Эстонии.

              «А нарушения границы, если и бывают, носят случайный характер.  Военные летчики, в отличие от гражданских, не летают все время по одним и тем же маршрутам, и поэтому порой слабо их знают»,

              – добавил эксперт. Фельгенгауэр также считает, что нельзя проводить параллель между полетами американских самолетов вдоль нашей границы в районе Калининграда и полетами российского боевого самолета вдоль Эстонии: «Там речь идет о сборе разведданных, а тут регулярные перелеты в Калининградскую область, это разные задачи».

              Как известно, власти стран Прибалтики регулярно жалуются на приближение российских кораблей и самолетов к своим границам. Москва всякий раз подчеркивает, что полеты выполняются в строгом соответствии с международными нормами.

              Последний раз эстонцы заявили о нарушении своей воздушной границы в мае. Тогда главный штаб Сил обороны Эстонии утверждал, что российский самолет Ту-154 нарушил границу в районе того же самого острова Вайндлоо. Нарушение, по его версии, продолжалось менее минуты. При этом самолет летел с включенным транспондером, у него был план полета.

              По словам военных экспертов, получать разрешение на пролет в нейтральном воздушном пространстве Москва не обязана, но она нередко уведомляет сопредельные страны о полетах военной авиации, например, с аэродромов Ленинградской области в Калининградскую.

              «Мы не обязаны согласовывать эти маршруты ни с кем. Просто подается заявка на перелет самолета с одного аэродрома на другой, – пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств СНГ Айтеч Бижев. – А над нейтральными водами имеют право летать как эстонцы, латыши, литовцы, так и Российская Федерация».

              При этом саму информацию о том, что российский Су-34 нарушил эстонскую границу, Бижев расценивает как «вранье».

              Главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов (Рига) подчеркнул, что Москва, как правило, уведомляет страны Прибалтики о пролетах своих боевых самолетов вдоль их границ. Это касается и Эстонии, и Латвии, и любой другой страны, вдоль которой должны пролететь военные самолеты. «Это общепринятая международная практика. Министерство обороны России в той или иной мере придерживается ее и сообщает маршрут Службе управления воздушным движением Эстонии», – сказал Мелконов газете ВЗГЛЯД.

              Эксперт подчеркнул, что «в ряде случаев Россия не пользовалась этой практикой – например, идет разведывательный самолет Ил-20 со специальным заданием. И что, рассказывать натовцам, куда он полетит?» – риторически спросил эксперт. «В силу географических особенностей в районе Эстонии всегда существует вероятность нарушений границы», напомнил Мелконов, поэтому маршрут вдоль ее рубежей очень сложный – отклонение буквально на 500 метров грозит вторжением в воздушное пространство.

              «Всякий раз российские самолеты сопровождают истребители стран Запада. Натовская воздушная полиция сопровождает все российские самолеты. Это опасно, чревато воздушными ЧП. Над Балтикой давно пора договориться о режиме полетов», – призвал он.

              Мелконов напомнил, что ранее стороны планировали договориться, чтобы «не трепать друг другу нервы». «Министерство обороны России было готово идти навстречу эстонской стороне, но идея осталась нереализованной», – посетовал латвийский эксперт.


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