Россия получила ноту от Эстонии из-за «нарушения воздушного пространства»

МИД Эстонии вручил ноту российскому послу Александру Петрову из-за того, что российский военный самолет Су-34 якобы нарушил воздушное пространство страны.

«Посольство РФ подтверждает приглашение посла России в МИД Эстонии, где ему была передана нота с сообщением о том, что, по информации эстонской стороны, российский самолет Су-34 нарушил воздушное пространство Эстонии», – сообщили в посольстве, передает ТАСС.

Ранее генштаб Сил обороны Эстонии сообщил, что российский самолет накануне вечером якобы нарушил их воздушное пространство.

«Истребитель Су-34 ВКС России вчера вечером без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что за первую неделю сентября российские истребители 23 раза вылетали на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России.