Российские истребители 23 раза за неделю вылетали на перехват

За неделю российские истребители 23 раза вылетали на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России, свидетельствуют данные Министерства обороны.

Согласно инфографике, опубликованной газетой Вооруженных Сил России «Красная звезда», воздушную разведку у границ России вел 31 летательный аппарат. По данным издания, нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

Отмечается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 273 летные смены на 75 аэродромах.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ заметно увеличилась. Так, в середине августа стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk провел воздушную разведку рядом с границей России. 13 августа российские Су-27 отогнали натовский истребитель от самолета министра обороны России Сергея Шойгу.

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