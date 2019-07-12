Российские истребители трижды за неделю поднимались на перехват у границ страны

Российские истребители за минувшую неделю трижды поднимались в воздух для недопущения нарушения государственной границы, свидетельствуют данные Минобороны.

Согласно приведенным в инфографике данным Минобороны, за минувшую неделю воздушную разведку вдоль российских границ вели 18 иностранных летательных аппаратов, сообщает издание «Красная звезда».

При этом нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Напомним, в среду самолет-разведчик ВВС Великобритании пролетел вдоль Черноморского побережья России, второй раз за сутки приблизившись к берегам Крыма.

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