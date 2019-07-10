Британский самолет-разведчик подлетел к Крыму второй раз за два дня

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10 июля, среда | Последнее обновление — 12:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Требующего снести памятник под Прохоровкой немецкого журналиста сравнили с Габунией
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT
Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...
Проводы Жириновского со сцены
Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
По сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше
Сергей Перепелица, политический обозреватель
Если вдруг Евросоюз таки развалится, то Германия, Франция или Италия продолжат существовать в своих границах, а вот на востоке Европы может появиться новый союз под условным названием «Речь Посполита – версия 2.0». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме
Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседаниеПодробности...
Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане
В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношенийПодробности...
«Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид
Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в СингапуреПодробности...
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