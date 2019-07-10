Британский самолет-разведчик подлетел к Крыму второй раз за два дня

Самолет-разведчик ВВС Великобритании утром в среду пролетел вдоль Черноморского побережья России – спустя сутки после того, как такой же самолет проследовал по похожему маршруту.

Об этом сообщается в Twitter ресурса Plane Radar.

06:35 мск.

Сегодня решил подобраться поближе, на 66 км. от береговой линии. pic.twitter.com/OXYYxrY86v — PlaneRadar (@ua4wiy_) 10 июля 2019 г.

Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 находился на расстоянии 66 километров от береговой линии. К 7:40 утра он, завершив миссию, вернулся на аэродром базирования.

Менее чем за сутки до этого, утром 9 июля, другой самолет той же модели пролетел на расстоянии примерно 62 километров от побережья Крыма. В районе Севастополя, где действуют войска радиоэлектронной борьбы, он приближался к береговой линии на расстояние не ближе 100 километров.

Напомним, 3 июля вдоль побережья Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon.

«Посейдон» начал разведывательную операцию в 19.35, у берегов Крыма он провел больше часа и в 20.55 вернулся на итальянскую авиабазу Сигонелла.

Позже появилось видео перехвата «Посейдона российскими истребителями.

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