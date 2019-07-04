Опубликовано видео перехвата американского «Посейдона» возле Крыма

В Сети появилось видео перехвата российскими истребителями американского патрульного противолодочного самолета P-8 Poseidon неподалеку от Крыма.

Видео публикует в своем Twitter военный журналист Александр Коц.

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

На одном из опубликованных видео летчик, который сделал видео, показывает, насколько близко американский самолет оказался от Крыма.

Еще немного съемок от подписчика. Перехват американского Р-8 Посейдон в нейтральном небе в 75 километрах от побережья Крыма. pic.twitter.com/Y9xIPPSBsE — Александр Коц (@sashakots) 4 июля 2019 г.

По словам Коца, это видео перехвата, совершенного в среду.

Ранее РИА «Новости» сообщили, что 3 июля вдоль побережья Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon.

«Посейдон» начал разведывательную операцию в 19.35, у берегов Крыма он провел больше часа и в 20.55 вернулся на итальянскую авиабазу Сигонелла.