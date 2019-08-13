Российские Су-27 отогнали натовский истребитель от самолета Шойгу

Истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря, но его отогнали Су-27.

Самолет Шойгу летел из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота Су-27. Над нейтральными водами к нему попытался приблизиться самолет НАТО F-18, но российские летчики оттеснили истребитель и не позволили ему подойти близко, передает РИА «Новости».

В последнее время страны НАТО регулярно заявляют о «перехватах» российских военных самолетов над Балтийским морем.

Россия подчеркивала, что все полеты над нейтральными водами Балтийского моря проходят в строгом соответствии с международными нормами.