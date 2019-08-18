США провели воздушную разведку у Крыма

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk провел воздушную разведку рядом с границами России, сообщают авиационные ресурсы.

Примерно в 17.00 мск беспилотник совершил полет у Крыма, после чего полетел в направлении Краснодара, передает РИА «Новости» со ссылкой на Plane Radar.

Перед этим БПЛА совершил полет у линии соприкосновения враждующих сторон в Донбассе.

За день до этого самолет-разведчик США совершил облет Калининградской области.

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