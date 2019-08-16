Самолет-разведчик США совершил облет Калининградской области

Самолет американских ВВС в четверг днем провел разведывательный полет вокруг Калининградской области.

По данным портала Plane Radar, радиоразведчик Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 в четверг вылетел с британской авиабазы Милденхолл и совершил облет Калининградской области над Балтийским морем, территориями Польши и Литвы.

Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России. Так, в конце июля самолеты-разведчики ВМС США несколько часов курсировали вдоль границ Крыма.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.