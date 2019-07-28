Самолеты-разведчики ВМС США несколько часов курсировали вдоль границ Крыма

Американский противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion в субботу в течение нескольких часов курсировали вдоль границ Крыма, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 в 11.05 мск субботы поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и с 12.35 в течение нескольких часов курсировал у границ Крымского полуострова, свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Тем временем самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с бортовым номером 156511 в 12.10 субботы взлетел с полигона Суда-Бей в Греции и с 13.00 стал выполнять разведывательный полет вдоль черноморского побережья России, приближаясь к береговой линии на 32 километра.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у российских границ заметно увеличилась.

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