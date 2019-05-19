Латвия заявила о приближении российского «Урагана» к границам

Российский корвет «Ураган» класса «Каракурт» был замечен вблизи границы Латвии, утверждают Национальные вооруженные силы (НВС) прибалтийской республики.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 14 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 19 мая идентифицировали корвет «Ураган» класса «Каракурт» с бортовым номером 567 Вооруженных сил России», – передает ТАСС сообщение НВС.

Латвия регулярно заявляет об обнаружении у своих границ российских кораблей и самолетов.

Министерство обороны России подчеркивает, что походы российских кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами.