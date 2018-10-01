Латвия испугалась российского военного корабля

Взгляд
7 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:13  |  vz.ru
Разделы

Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как остановить вал «дел о лайках и репостах»

Фигурант скандального «дела о репосте» Мария Мотузная может надеяться на смягчение участиФото: Александр Кряжев/РИА Новости
«Иногда лайк в соцсетях – это просто лайк». К такому нехитрому выводу пришли юристы и правозащитники – участники выездного заседания Общественной палаты, которое было посвящено гуманизации 282-й статьи УК. Благодаря президентским поправкам статья должна лишиться скандальной репутации. Но у общественников есть еще предложения, как оградить блогеров от превращения в экстремистов. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
Перейти а раздел…

Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

Сирия рискует оказаться первым в истории полигоном для поединка F-35 и С-300Фото: Zuma/ТАСС, Кирилл Каллиников/РИА Новости
Не успели зенитно-ракетные комплексы С-300 развернуться в Сирии, как в израильском правительстве заявили, что истребители, в том числе новейшие F-35, останутся незаметными для российских С-300, что ЗРК с ними не справятся. В какой степени это правда? Как бы выглядел реальный поединок этих двух новейших систем? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Вот как думаете, зачем Нищук говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса? Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру? Зачем лидер Одесского правого сектора залезла на броневичок? Подробности...

У России и Израиля схожие цели

Цви Маген, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве
Поставки С-300 в Сирию мало что поменяют. Не будет ничего нового и в том, что россияне в Сирии станут обслуживать эти комплексы. Израиль достаточно хорошо подготовлен, чтобы принять этот вызов. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Мы недооцениваем угрозу со стороны рептилоидов

Антон Крылов, журналист
Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона. Рептилоиды пока что не правят миром, но уже близки к этому. И от того, что регулярно саморазоблачаются, легче не становится. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как стать губернатором в России

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария

    Что может предложить Сирия туристам из России

      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Названа настоящая причина драки после боя Нурмагомедова с Макгрегором
          Нурмагомедова могут лишить титулаИталия предрекла Евросоюзу «политическое землетрясение»В Кремле сказали, кто из мировых лидеров поздравил Путина с днем рожденияПушков ответил Кондолизе Райс на ее призыв перевооружить Украину
          Макгрегор пришел в себя и снова хочет подратьсяВ партии Меркель объявился претендент на ее местоПоказаны новые кадры выгрузки С-300 в СирииПосольство России потребовало от Лондона отреагировать на статью о планируемых кибератаках
          Украинцы ополчились на боксера за поздравление Нурмагомедова с победойНа Украине назвали имена и адреса 206 «вагнеровцев»Стинг потребовал от Мэй отказаться от BrexitЛатвия испугалась российского военного корабля

          Главная тема


          Изменит ли победа «пророссийской» партии политический курс Латвии

          спорт и деньги


          Раскрыт доход UFC от боя Нурмагомедов – Макгрегор

          драка за дракой


          Опубликовано видео потасовки после боя Нурмагомедова и Макгрегора

          боксерская ярость


          Валуев оправдал поведение Нурмагомедова после победы над ирландцем

          Видео

          без шансов


          Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

          олимпийский скандал


          МОК встал на тропу войны с профессиональным боксом

          яд рицин


          Бывший американский военный признался в попытке отравить Путина

          «снова начинаю»


          Кличко посмеялся над оставшимися без горячей воды киевлянами

          «скрипалевский накал»


          Луговой объяснил «воскрешение» перебежчика Потеева

          «русские тролли»


          Ирина Алкснис: Мир разлюбил голливудские фильмы, и в этом опять виновата Россия

          «лимбическая система»


          Антон Крылов: Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона

          «железные ангелы»


          Юрий Васильев: Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Латвия испугалась российского военного корабля

             7 октября 2018, 16:55
          Фото: Игорь Зарембо/РИА "Новости"
          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что заметили российский военный корабль, приблизившийся к границам республики.

          «В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 6 октября идентифицировали корабль класса «Стерегущий» Вооруженных сил России», – говорится в сообщении НВС Латвии в Twitter. Текст сообщения передает РИА «Новости».

          Латвия регулярно замечает у своих границ российские корабли. Так, 3 сентября в республике сообщили, что к их территориальным водам приближались российские военные корабли и подводная лодка.

          Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что все походы российских кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............