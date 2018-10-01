Латвия испугалась российского военного корабля

Национальные вооруженные силы Латвии заявили, что заметили российский военный корабль, приблизившийся к границам республики.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 6 октября идентифицировали корабль класса «Стерегущий» Вооруженных сил России», – говорится в сообщении НВС Латвии в Twitter. Текст сообщения передает РИА «Новости».

Латвия регулярно замечает у своих границ российские корабли. Так, 3 сентября в республике сообщили, что к их территориальным водам приближались российские военные корабли и подводная лодка.

Министерство обороны неоднократно подчеркивало, что все походы российских кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами, границы других государств не нарушаются.