Латвия обнаружила у своих границ российские корабли

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии утверждают, что заметили в выходные у своих территориальных вод российские военные корабли и подводную лодку.

«Военно-морские силы 2 сентября идентифицировали корабль поддержки подводной лодки «СС-750» класса «Каштан» (проект 141 по российской классификации) Вооруженных сил России в латвийской эксклюзивной экономической зоне в 19 морских милях от территориальных вод», – передает ТАСС сообщение НВС.

Кроме того, утверждают вооруженные силы, в 16 морских милях от территориальных вод страны якобы были замечены корвет класса «Пархим» (малый противолодочный корабль проекта 133.1М) и субмарина «Кило» (по классификации НАТО – собирательное обозначение для подлодок проекта 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка»).

Латвия и ранее неоднократно заявляла об обнаружении российских кораблей вблизи границ республики – об этом, в частности, говорилось в мае и апреле.

Между тем, Минобороны России неоднократно заявляло, что все походы российских военных кораблей выполняются в строгом соответствии с международными правилами.