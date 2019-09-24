Минобороны опровергло нарушение эстонской воздушной границы

Информация о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии истребителем-бомбардировщиком Су-34 ВКС России не соответствует действительности, заявили в российском Минобороны.

Отмечается, что 23 сентября самолет ВКС выполнял плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Маршрут был заранее согласован, экипаж находился на связи – в том числе с диспетчерами Эстонии, передает ТАСС.

«Полет российского самолета осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», – заявили в Минобороны.

Ведомство подчеркивает, что претензий к полету Су-34 в понедельник не предъявлялось.

«Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение», – добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что МИД Эстонии вручил ноту российскому послу Александру Петрову из-за того, что российский самолет Су-34 якобы нарушил воздушное пространство страны. Утверждается, что инцидент произошел в понедельник вечером.