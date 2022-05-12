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Псковичи выступили в защиту мемориала воинам-освободителям в Риге
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Активисты и жители Псковской области выразили протест событиям в Риге, произошедшим 9 мая, когда латвийские власти с помощью бульдозера убрали цветы, возложенные к памятнику Освободителям в Риге.
«Сегодня псковичи в знак солидарности с жителями Риги, которые 9 Мая возложили цветы к памятнику воинам-освободителям, принесли букеты к консульству Латвии в Пскове к баннеру с изображением памятника воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. (…) Впоследствии их отвезут к Вечному огню», – говорится в сообщении «Псковского агентства новостей».
Кроме того, в ходе акции организаторы подчеркнули, что снос мемориала воинам-освободителям в Риге запланирован на этот год. По мнению активистов, ситуация с цветами была только репетицией перед демонтажем.
Напомним, в настоящий момент мемориал воинам-освободителям в Риге защищает российско-латвийское межправительственное соглашение, подписанное в 1994 году. Однако в планах Сейма расторгнуть его в одностороннем порядке.
После того как в Риге убрали цветы, возложенные к памятнику, жители города принесли к монументу новые букеты. Газеты ВЗГЛЯД отмечала, что произвол в День Победы обернулся поражением для Латвии.
Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
«Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.
Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
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Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
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Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.
В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на российского посла в Варшаве
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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что может понять нападение на посла России Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter.
По словам Каминьского, «польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве».
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам Андреев рассказал подробности нападения и сделал выводы относительно того, что его облили сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.
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Посла России встретили в Пловдиве аплодисментами
Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщили СМИ.
Торжества проходили перед «Алешей» – памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал «Марица».
«Победа будет за нами», – кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.
Утром Митрофанова принимала участие в шествии «Бессмертного полка» в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.
Ранее сообщалось, что в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.
Зеленский прикрепил фото с эмблемой СС к публикации о 9 Мая
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Президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко «дню победы над нацизмом», проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте 2019 года на Украине были утверждены новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, причем одна из бригад получила символику в виде черепа с подписью «Украина или смерть». Другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Редкое оптическое явление сопровождало парад Победы в Пскове
Редкое оптическое явление гало сопровождало парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Сегодня Парад Победы в Пскове сопровождало редкое атмосферное явление – солнечное гало (его обычно вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы). В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А еще исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия», – рассказал он в своем Telegram-канале.
Ведерников написал, что это оптическое явление, которое выглядело как круговое свечение вокруг солнца, оно сделало парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне еще более красивым и торжественным.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Российские блогеры бурно отреагировали на нападение на посла в Польше
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В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла в Польше Сергея Андреева во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.
«Очевидно, что нападение на нашего посла в Польше не могло быть осуществлено без попустительства, а скорее всего, и прямого участия польских властей. Как иначе объяснить бездействие полиции? Польша не способна выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности дипломатов», – заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Бесы», – добавил Соловьев, комментируя видео инцидента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с нападением на посла отметила, что поклонники неонацизма «в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое». «Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – написала она.
«Пора задуматься над вопросом разрыва дипломатических отношений», – считает автор блога Сolonelcassad.
«Польша давно напрашивается, как никто. Наверное, пора дать по сопатке тем шавкам, кто тявкает на Россию», – призывает экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем блоге «Думаем/Z».
Журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч» опубликовал ссылку на публикацию анонса провокационной акции в Варшаве. Участников призывали собраться «в простынях (в оригинале – укр. «в простирадлах») с имитацией крови». В анонсе публиковался маршрут, по которому в День Победы запланированы мероприятия с участием российского посла. «Ну что ж, отмеченные вчера украинские простирадлы™ напали на посла России в Польше. При полном попустительстве польской стороны. Скотыняки – лучшие друзья bydla», – пишет журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч».
«Поляки умеют воевать с теми, кто ответить по своему статусу не может. Молодцы, ляхи. Напомнить, как вы Бандеру простили? Как евреев уже после войны убивали? Как дорогу в Аушвиц показывали? Как земли и деньги получали? В конце все равно Тарас Бульба посмотрит на Зелю и спросит: «Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи?» – пишет доктор Александр Сосновский.
«За это нападение ответственны не украинские шизофреники, которые «защищают родину» ртом с безопасного расстояния, а польские власти. Раз не способны гарантировать безопасность нашего посла, значит, пора его отозвать. Заодно пусть и польский посол Москву покинет со всем своим табором», – призвал блогер Илиас Меркури.
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Украинского боксера Ломаченко затравили за возложение цветов 9 мая
Украинского боксера Василия Ломаченко раскритиковали за то, что он почтил память своего погибшего во время Второй мировой войны родственника 9 мая, а не на день раньше.
Боксер выложил фотографию, на которой он возлагает цветы к мемориальному комплексу в Белгород-Днестровском на Украине. Он подписал фото «Спасибо деду за Победу! С днем Победы!». Этот пост вызвал бурную реакцию подписчиков боксера, которые оставили негативные комментарии.
Как пишет РИА «Новости», подписчики начали критиковать боксера за то, что он почтил память родственника не 8 мая, когда Украина отмечает День памяти и примирения, а 9 мая, «как это делают в России». Кроме того, боксер подписал фотографию фразой, которая широко используется в России в связи с Днем Победы.
Ранее Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».
Напомним, бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию. Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.
Захарова резко отреагировала на нападение на посла в Польше
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Срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нападение на посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его дипломатов.
«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – добавила дипломат.
В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
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В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России
Министерство иностранных дел Польши «осознает серьезность ситуации» с нападением на посла России Сергея Андреева, заявил пресс-секретарь ведомства Лукаш Ясина.
«Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.
В Польше назвали провокацией желание дипломатов России возложить цветы на кладбище 9 мая
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Руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик назвал провокацией желание российских дипломатов возложить цветы на мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве 9 мая.
«МИД отправил специальную ноту в посольство России и послу, [в которой было сказано,] чтобы он не участвовал в памятных мероприятиях 9 мая так, как он планировал это сделать, учитывая провокационный характер этих действий», – сказал он. «Эти действия тяжело расценивать иначе, чем как провокацию», – цитирует ТАСС заявление Дворчика в эфире Польского радио.
По его словам, в то же время вне зависимости от событий на Украине «каждый дипломат должен иметь на территории Польши соответствующую защиту».
Как напомнил Дворчик, Польша является страной, которая приняла решение выслать больше всего российских дипломатов. «Мы считаем, что определенные каналы коммуникации нужно поддерживать, как и возможность дальнейших действий и дальнейших шагов нужно всегда оставлять себе», – указал он.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что российское посольство объявило о вынужденном ограничении мероприятий по случаю Дня Победы в Варшаве. Российское посольство в День Победы планировало провести акцию «Бессмертный полк» в Варшаве.
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.
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Путин дал оценку параду Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин дал высокую оценку подготовке и проведению парада Победы на Красной площади в Москве, сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
«Верховный главнокомандующий поблагодарил, дал высокую оценку, думаю, что это справедливо – и высокая оценка для ребят и в пешей колонне, и в механизированной», – отметил Салюков, который командовал парадом, передает РИА «Новости».
Как уточнил главком Сухопутных войск, не удалось провести авиационную часть. «У нас задействовано девять аэродромов. Это здесь кажется, что погода более или менее, она может быть абсолютно другой на аэродромах. Я думаю, то что видели, уже впечатляет», – пояснил Салюков.
Подготовка к параду, добавил генерал армии, проходила с декабря. Сначала отбирали людей, затем проходила одиночная подготовка, после чего – в Алабино. «Я горжусь этими ребятами, сказал спасибо всем командирам за то, что они воодушевленно, настойчиво прошли сегодня в сложных условиях по Красной площади», – заключил он.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Посольство России в Польше объявило о подготовке протеста в связи с нападением на посла
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Мы заявим формальный протест, хотя я считаю, что власти были уведомлены о наших планах. Когда они не рекомендовали нам проведение более широкого мероприятия, мы пошли им навстречу, не стали обострять. Казалось бы, остался совсем минимум, что стоило обеспечить элементарный порядок», – передает его слова РИА «Новости».
В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Премьер Эстонии призвала снести «красноармейские памятники»
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.
«Следует разработать план по устранению этих памятников, и сделать это необходимо с учетом всех нюансов, ни в коем случае не осквернив могилы павших, если они там есть», – приводит РИА «Новости» слова Каллас, сказанные премьер-министром Эстонии в ходе выступления перед депутатами парламента.
«Уже несколько недель мы занимаемся этим вопросом, чтобы картографировать такие объекты и поступить взвешенно, чтобы не потревожить покой захоронения», – добавила премьер.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами к «Бронзовому солдату». При этом 6 мая Эстония лишила вида на жительство защищавшего «Бронзового солдата» активиста.
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«Гигарама» показала участников шествия «Бессмертного полка» в Москве
В День Победы лаборатория «Гигарама» представила масштабный онлайн-проект «Армия памяти», посвященный «Бессмертному полку». На серии из нескольких десятков снимков сверхвысокого разрешения в деталях можно рассмотреть проход участников акции по Красной площади.
На кадрах запечатлено шествие с первых его минут и до самого завершения, можно рассмотреть лица тех, кто принял участие в акции, передает Life.
В этом году онлайн-проект реализован по инновационной технологии, разработанной web-лабораторией специально под «Армию памяти». Новый метод позволил повысить качество изображений, а также существенно увеличить скорость сборки всего проекта и оперативно опубликовать результат в Интернете. Прежде съемку осуществляли одной камерой и при сшивании отдельных кадров в единое полотно неизбежно обнаруживались дефекты в виде искажений изображения на стыках. В этот раз все фрагменты будущих панорам снимались одномоментно — для воплощения этой идеи «Гигарама» создала уникальный двухуровневый комплекс из 12 фотокамер, работающих синхронно.
В 2022 году «Армия памяти» вышла в третий раз. Каждый участник шествия, имеющий аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники», может отметить себя в этом фотодокументе.
Напомним, по оценкам МВД, в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие более 1 млн человек.