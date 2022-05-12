Псковичи выступили в защиту мемориала воинам-освободителям в Риге

Активисты и жители Псковской области выразили протест событиям в Риге, произошедшим 9 мая, когда латвийские власти с помощью бульдозера убрали цветы, возложенные к памятнику Освободителям в Риге.

«Сегодня псковичи в знак солидарности с жителями Риги, которые 9 Мая возложили цветы к памятнику воинам-освободителям, принесли букеты к консульству Латвии в Пскове к баннеру с изображением памятника воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. (…) Впоследствии их отвезут к Вечному огню», – говорится в сообщении «Псковского агентства новостей».

Кроме того, в ходе акции организаторы подчеркнули, что снос мемориала воинам-освободителям в Риге запланирован на этот год. По мнению активистов, ситуация с цветами была только репетицией перед демонтажем.

Напомним, в настоящий момент мемориал воинам-освободителям в Риге защищает российско-латвийское межправительственное соглашение, подписанное в 1994 году. Однако в планах Сейма расторгнуть его в одностороннем порядке.

После того как в Риге убрали цветы, возложенные к памятнику, жители города принесли к монументу новые букеты. Газеты ВЗГЛЯД отмечала, что произвол в День Победы обернулся поражением для Латвии.