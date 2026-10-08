Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Саудовская Аравия перехватила три ракеты хуситов
Саудовская Аравия сбила три ракеты хуситов над Эр-Риядом и Хамис-Мушайтом
Силы аравийской коалиции под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили три баллистические ракеты, запущенные йеменскими хуситами.
«Мы перехватили и уничтожили две баллистические ракеты, запущенные террористами-хуситами в направлении Эр-Рияда», – заявил официальный представитель альянса Турки аль-Малики, передает ТАСС.
Он отметил, что еще одна ракета, выпущенная мятежниками, была перехвачена и уничтожена над городом Хамис-Мушайт на юге Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.
В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.
Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.