Названо время прибытия Путина в Индию

India Today: Прибытие Путина в Индию ожидается около 16.00

Tекст: Дарья Григоренко

Ведущая India Today во время прямого эфира на Youtube-канале рассказала, что прибытие Путина в Индию ожидается в 18.30, передает РИА «Новости».

По информации журналистов, в аэропорту индийской столицы Путина встретит министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. После этого планируется, что российский президент вместе с премьер-министром страны Нарендрой Моди проведут закрытый ужин в резиденции главы правительства Индии.

Ранее сообщалось, что в преддверии визита президента РФ Владимира Путина улицы и главный проспект Нью-Дели украсили российскими и индийскими флагами.

В четверг Путин сообщил, что внимание мирового сообщества к предстоящему визиту российской делегации в Индию – явление вполне ожидаемое.

Накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин вечером 4 декабря начнет работу в Индии встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин планирует посетить Индию для подтверждения прочности оборонных и энергетических связей между странами на фоне американского давления из-за торговли нефтью. Россия стремится укреплять стратегическое партнерство с Китаем и Индией.